ARD: Barbara Schöneberger zerrt Schlagerlegende ins TV – „Peinlich“

Es war ein Abend voller Spannung und Bangen für die acht Acts beim großen ESC-Vorentscheid am Freitagabend (03. März 2023) in Köln. Denn dort sollte sich in der ARD entscheiden, wer zum offiziellen Eurovision Song Contest nach London fährt und dort Deutschland repräsentieren darf.

Moderiert wurde das ganze Spektakel von keiner geringeren als Barbara Schöneberger. Die Entertainerin kündigte am Freitagabend nicht nur die Künstler und Künstlerinnen an, sondern tummelte sich auch das ein oder andere Mal in den Zuschauerrängen herum. Und genau dort entdeckt sie ein bekanntes Gesicht.

Eigentlich wollte sie sich den ESC-Vorentscheid ganz entspannt aus der Ferne anschauen: Schlagerlegende Katja Ebstein sitzt während der Live-Sendung unerkannt im Publikumsblog. Doch ihre Tarnung soll bald auffliegen, als Barbara Schöneberger sie plötzlich erkennt und schnurstracks geradeaus auf sie zusteuert.

Begeisterung sieht anders aus: Als Barbara Schöneberger die Schlager-Legende anspricht, wirkt diese genervt. (Screenshot ARD) Foto: ARD

Sofort wird klar, dass die 77-Jährige eigentlich so gar keine Lust darauf hat, mit der Moderatorin zu sprechen. Als Katja Ebstein von der Kamera erfasst und in Großaufnahme gezeigt wird, versteckt sie ihr Gesicht halb hinter ihrer Hand. Und auch im Gespräch mit Barbara Schöneberger macht sie deutlich, dass sie keine Lust auf das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit hat: „Eigentlich wollte ich mich verkriechen.“

ARD-Zuschauer entsetzt über Barbara Schönebergers Verhalten

Eigentlich wollte die Moderatorin, dass Katja Ebstein aufsteht und zu ihr kommt. Als diese vehement mit dem Kopf schüttelt, drängt sich Barbara Schöneberger durch die Reihe und nimmt kurzfristig den Platz neben der ehemaligen ESC-Teilnehmerin ein. Die Zuschauer vor den Bildschirmen merken, wie unangenehm die Situation für die 77-Jährige ist und feuern auf Twitter scharf gegen Barbara Schöneberger:

„Katja Ebstein will nicht. Aber Babsi merkt‘s nicht.“

„Schöneberger beweist in der Situation mit Katja Ebstein das Feingefühl einer Planierraupe. Peinlich. Unangenehm. Übergriffig.“

„Oh Gott, wie angepisst Katja Ebstein ist.“

„Merkt die Schöneberger nicht, dass Katja Ebstein bewusst unangekündigt im Publikum ist und keinen Bock auf das Rampenlicht heute Abend hat? Chapeuz, dass sie es professionell aussitzt.“

