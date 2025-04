Fauxpas in der ARD – es kommt erst Tage später ans Licht

Was für ein Auftritt! Bei der großen ARD-Jubiläumsshow am 5. April sorgte Carolin Kebekus (44) für einen echten Knaller. Allerdings erst hinter den Kulissen. Jetzt plauderte die Komikerin währen eines Comedy-Auftritts aus, wie sie plötzlich ohne Unterhose im Rampenlicht stand!

„Jetzt möchte ich einen kleinen privaten Moment mit euch teilen, […] der ist vielleicht sogar ein bisschen zu privat“, kündigt Kebekus an. Die 44-Jährige hatte sich für die Show in Schale geworfen. Doch beim Umziehen der Schock: Keine passende Unterhose dabei!

Peinlicher Slip-Fauxpas in der ARD

Statt der eleganten „Kim-Kardashian-Arschquetschhose“ fand sie nur ein schwarzes Höschen. „Mein Baby packt derzeit sehr gerne Sachen aus, offenbar auch meine Arschquetscherhose. Ich habe davon nichts mitbekommen“, witzelte Kebekus, die Anfang 2024 Mutter wurde. Ein heller Traum in Weiß, aber was tun? Die schwarze Unterhose zeichnete sich ab. Also entschied sich Kebekus kurzerhand für den Mut zur Lücke.

„Habe getan, was getan werden musste. Ich bin ohne Rüstung in die Schlacht gezogen. Ich habe den Salto ohne Netz gemacht – ich habe atmen lassen. Also, habe ich meine schwarze Unterhose ausgezogen und bin einfach ohne Höschen in die ’75 Jahre ARD‘-Gala gegangen“, lachte sie. Ohne Höschen zur großen ARD-Gala – so mancher mag sich das kaum vorstellen. Doch zum Glück ging alles glatt.

Nur beim Hinsetzen musste sie aufpassen. Kein „Basic Instinct“-Moment bei der ARD, scherzte sie und spielte auf die berüchtigte Szene mit Sharon Stone an.

Die Jubiläumsshow verpasst? Kein Problem! In der ARD-Mediathek steht sie jederzeit zum Abruf bereit.