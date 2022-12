Apache 207 mit Hammer-News für die Fans – doch die sind jetzt schon besorgt! „Ein Kampf“

Es ist erst wenige Wochen her, da hat Apache 207 gleich mehrere Termine für Zusatzshows im Jahr 2023 rausgehauen. Jetzt legt der Rapper schon wieder nach!

Bei Instagram hat Apache 207 verkündet, dass er im kommenden Jahr auf Open Air Tour geht. Der Plan: Acht Termine. Acht Städte. Doch einigen Fans graut es schon jetzt vor dem Vorverkaufsstart.

Apache 207 geht auf Open-Air-Tour

Immer, wenn der 25-Jährige eine neue Tour ankündigt und der Vorverkauf startet, heißt es für die Fans: Schnell sein! Denn die Konzerte von Apache 207 sind meist nach wenigen Stunden ausverkauft.

Bei den Terminen für seine Zusatzshows führte das nicht zuletzt zu mächtig Fan-Frust. Denn viele Fans gingen leer aus und echauffierten sich über die horrenden Preise, die manch einer bei Ebay und Co. für die Karten verlangte.

Apache 207-Fans schon jetzt in Sorge

„Also es ist ne Frechheit, moralisch echt nicht vertretbar und sagt viel über die Person aus, wenn man Tickets kauft, nur um sie dann weiter zu verkaufen, damit man ein bisschen Geld macht. Dabei gibt es viele Menschen, welche große Fans sind und den Künstler so gerne sehen würden“, kommentierte beispielsweise ein Fan unter dem Instagram-Post der Zusatzshows und stieß damit auf viel Zustimmung.

Kein Wunder, dass die Fans sich zwar über die neuen Termine freuen, aber auch Angst haben leer auszugehen! Von Juni bis September will Apache 207 acht Open Air Shows spielen. Stopps will er in Hannover, Dresden, Rostock, Würzburg, Freiburg, Magdeburg, Essen und Berlin einlegen.

Dann gibt es Tickets für Apache 207

Der Vorverkauf startet am kommenden Montag, 5. Dezember, ab 15 Uhr auf Eventim. „Wird wieder ein Kampf auf Eventim“, ist sich ein Fan sicher. „Macht personalisierte Tickets! Sonst werden auch dieses Mal wieder Tausende Karten für das 10-fache weiterverkauft“, bittet ein anderer Anhänger.

Einige sehen es aber auch gelassen bis optimistisch und markieren schon mal alle, mit denen sie gerne auf die Konzerte gehen wollen. Es bleibt spannend, in welcher Zeit dieses Mal alle Tickets für Apache 207 über die virtuelle Ladentheke gehen. Die Nachfrage scheint auf jeden Fall riesig.