Antoine Monot: Nach „Behringer und die Toten“ (RTL) herrscht für ihn Gewissheit

Bereits im Jahr 2024 feierte die Krimi-Reihe „Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi“ Premiere bei RTL – mit Erfolg.

Am Dienstagabend (18. März) ist es mit „Antoniusfeuer“ der bereits dritte Fall für Kommissar Behringer (gespielt von Antoine Monot), der mit seinem Team im fränkischen Bamberg Straftäter verfolgt.

Doch wollten die RTL-Zuschauer Antoine Monot auch zum dritten Mal sehen?

Antoine Monot: Nach „Behringer und die Toten“ ist alles klar

„Es ist Popcorn-Krimi. Ich habe mir den Film angeschaut, es macht wirklich Spaß, ihn zu gucken. Man kann mitfiebern, man kommt in den Fall rein, es gibt ein schönes Figuren-Ensemble“, erzählt Antoine Monot im RTL-Interview selbst über den Film. „Es macht Spaß, zuzuschauen und einfach mitzurätseln.“ Doch sehen das die Zuschauer das genauso?

Im neuen Bamberg-Krimi „Behringer und die Toten“ ging es am Dienstag spannend daher. Im Biergarten von Kommissar Behringers Schwester Anne wird der 30. Geburtstag von Ludwig Kronau, der Sohn eines reichen Mälzers, gefeiert. Dann kommt das Unvorhergesehene: Ludwig steht plötzlich auf und erschlägt den Patenonkel seines Sohnes mit einer Bierflasche. Der Täter flieht anschließend. Ein brisanter Fall für die Kommissare.

„Antoniusfeuer“ bescherte dem Sender beim jungen Publikum einen Marktanteil von 9,5 Prozent und erzielte damit einen leichten Anstieg. Beim Gesamtpublikum sahen 2,9 Millionen Zuschauer zu, was einen ordentlichen Marktanteil von 11,0 Prozent ausmachte.

Lange müssen die RTL-Zuschauer nicht mehr warten, bis der vierte Teil der Krimi-Reihe mit Antoine Monot in der Hauptrolle ausgestrahlt wird. „Romeo“, wie der neue Titel heißt, wird am 25. März in der Primetime gezeigt und ist nicht weniger spannend.

An einer angesehenen Eliteschule in Bamberg ereignet sich ein Drama: Ein Vertrauenslehrer wird am Tag der offenen Tür vor dem Schulgebäude überfahren. Schnell stellt sich heraus: Das war kein Unfall, sondern ein Mord. Fans der Reihe können sich den vierten Fall bereits in der Mediathek bei RTL+ anschauen.