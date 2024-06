Anne Will gibt ungewohnten Seelenstriptease – „Ich war in einer Krise“

Sie ist ein wahrer Fernsehstar und eine unglaublich starke Frau. Die deutsche Moderatorin und Journalistin Anne Will ist eines der bekanntesten Gesichter von News-Sendungen und Talk-Shows im deutschen Fernsehen.

Von 2001 bis 2007 moderierte sie die „Tagesthemen“, die darauffolgenden Jahre führte sie durch die Talkshow „Anne Will“ im Ersten. In Rahmen eines Podcasts zeigte die Moderatorin nun ihre verletzliche Seite und sprach über eine schwere Zeit in ihrem Leben.

Anne Will offen und ehrlich wie nie zuvor

Im Rahmen des ARD-Podcasts „Sucht und Süchtig“ machte die Ex-ARD-Talkmasterin nun ein überraschendes Geständnis. Anne Will erzählt von einer Zeit, in der es ihr ganz und gar nicht gut ging. Ihre Talkshow pausieren konnte die Moderatorin natürlich dennoch nicht, über die Dreharbeiten berichtet sie: „Dann sieht man dir das natürlich im Zweifel auch an. Dann ist auch Fernsehen gemein.“

Als Anne Will einen entspannten Urlaub verbrachte, wurde ihr das Ausmaß ihrer mentalen Probleme erst so richtig bewusst. Der Fernsehstar fragte seine Begleitung: „Sag mal, glaubst du, dass ich nie wieder glücklich werde?“ An diesem Punkt wusste die 58-Jährige, dass sie sich nun Hilfe suchen muss.

In der darauffolgenden Zeit besuchte Anne Will eine Therapeutin. Über diese herausfordernde Zeit erzählt die Moderatorin im Podcast: „Ich war in einer Krise, bei der ich merkte, ich bin einfach beständig traurig und unglücklich.“ Das Traurigkeitsgefühl begann bereits am Morgen und begleitete die Journalistin den ganzen Tag über.

Nachdem Sport als Bewältigungsmechanismus nicht mehr half, unterzog sich Will einer Gesprächs- und eine Hypnosetherapie, die ihr letztendlich aus der Krise half. Mittlerweile geht es der Moderatorin wieder besser und sie hat ihre Freude am Leben wiedergefunden.

In seinem eigenen Podcast „Politik mit Anne Will“ interviewt der Fernsehstar nun verschiedenste Gäste und kann seiner Leidenschaft des journalistischen Arbeitens weiterhin nachgehen.