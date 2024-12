Frühere ARD-Moderatorin im Liebesglück – Sie ist die neue Frau an Anne Wills Seite

Die beliebte ehemalige ARD-Moderatorin Anne Will (58) überrascht öffentlich mit einem Liebes-Outing. Nach der Trennung von ihrer ehemaligen Partnerin Miriam Meckel (57) hat nun eine Frau ihr Herz erobert, die die gleiche Leidenschaft wie sie teilt.

Es handelt sich dabei um die renommierte Podcasterin Susanne „Su“ Holder (46). Mit ihr zeigte sich die Talkmasterin nach Informationen der BILD-Zeitung schon öffentlich händchenhaltend in der Berliner Fußgängerzone.

Anne Will und Su Holder: Ihre Herzen schlagen für Podcasts

Nach BUNTE-Informationen sei es zwischen den beiden Frauen sehr konkret. Dies habe man aus dem engeren Umfeld von Anne Will erfahren.

Susanne Holder hat sich in der Podcastszene einen Namen gemacht. Sie wirkte viele Jahre am berühmten Podcast „Fest & Flauschig“ mit. Er generierte eine wöchentliche Höreranzahl von über einer Million. Beruflich ist die neue Frau an Anne Wills Seite aber nicht nur für die Produktion verantwortlich, sondern fungiert auch noch als Moderatorin.

Beide Damen vereint das Fabel für die Erstellung von Podcasts. Nach Anne Wills Abschied am 3. Dezember 2023 von ihrer gleichnamigen ARD-Talkshow schloss sie sich ebenfalls der Podcastszene an. So erschien im April 2024 die erste Episode ihres Podcasts „Politik mit Anne Will“. Hier bespricht sie wöchentlich aktuelle politische Themen, interviewt Experten sowie politische Entscheidungsträger und möchte tiefergehende Einblicke in politische Prozesse geben​.

