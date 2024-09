Anna-Maria Ferchichi und Bushido: Ehe-Streit auf Tour? „Kann bei uns jederzeit passieren“

Am 24. Oktober touren Anna-Maria und Anis Ferchichi (Rapper Bushido) quer durch Deutschland, um ihren Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ live auf der Bühne vorzustellen. Wir haben vorab mit Bushidos Frau Anna-Maria gesprochen (hier Teil 1 des Interviews >>>).

Im zweiten Teil unseren Interviews verrät die 42-Jährige, warum die Tour auch eine Art Paartherapie für sie ist, wie ein typischer Streit zwischen dem Ehepaar aussieht und wer sich besser wieder versöhnen kann.

Inwiefern ist der Podcast auch eine Art Therapie für euch?

Anna-Maria: Ja, ich brauche einfach diese eine Stunde ungestörtes Reden. Auch im Restaurant macht man das nicht. Dann klingelt zwischendurch dein Telefon, die Tochter ruft an, der Anwalt meines Mannes ruft an… Wir sind quasi nie ungestört, wir arbeiten ständig.

Es ist diese eine Stunde in der Woche, die man sich da rausnimmt und niemand darf einen stören, die Handys sind aus. Diese Stunde ist so wertvoll und dann kommt man auf eine ganz andere Ebene, weil man sich entspannt, weil man sich zu 100% auf sein Gegenüber konzentriert. Sein Gegenüber sagt auf einmal Sachen, die man im Leben noch nicht gehört hat, auch 14 Jahre nicht, wo ich dachte, Wow! Man kriegt noch mal ein ganz anderes Verständnis für seinen Partner. Und daher hat das eine Therapie-Ebene…

Manchmal sind wir in einen Podcast gegangen, sehr schlecht gelaunt, total gereizt. Eigentlich hat er mich vorher genervt, meistens nervt er mich, nicht ich ihn. Er sagt übrigens das gleiche, da sind wir schon realistisch. In den Momenten habe ich eigentlich gar keine Lust, mich jetzt mit ihm zu unterhalten und dann fängt er an zu reden. Ich muss ihm ja dann zuhören und ihn auch anschauen und dann bekommt man wieder einen ganz anderen Blick und alle negativen Gefühle sind weg. Und das ist eigentlich so schade, weil das ja eigentlich jedes Paar könnte, man das aber nicht schafft in seinem Alltag. Ich glaube, wir würden sogar weitermachen, selbst wenn das keiner mehr hören würde.

Ist da nicht trotzdem eine kleine Hemmschwelle, auf der Bühne Themen anzusprechen, die vielleicht auch Konfliktpotenzial bieten? Bzw. hast du nicht Angst, dass ihr euch eventuell auch auf der Tour streiten könntet?

Doch das kann bei uns jederzeit passieren. Aber wir haben ja auch kein Konzept in unserem Podcast. Wir haben auch für unsere Doku kein Konzept, wir machen einfach. Und so möchte ich das da auch halten, Anis auch. Dass das einfach frei passiert und wenn wir uns dann ein wenig streiten und anzicken, was aber nie in einem richtigen Streit ausartet in einem Podcast, dann ist es halt so.

Wer von euch kann denn besser streiten, du oder Anis?

Also Anis hat sein Streitverhalten um 180 Grad geändert, also komplett. Er war sehr aufbrausend, ich aber auch. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir beide wie Feuer und Feuer, das war unfassbar. Klar, viel Leidenschaft, aber das schafft auch viel Leiden. Deshalb würde ich sagen, dass er sich eher zurückgenommen hat und angefangen hat, sich da rauszuziehen durch seine Therapie. Was natürlich ansteckt, weil wenn einer nicht mitmacht, dann hört der andere natürlich auch auf. Wir haben beide aufgehört, uns zu beleidigen, uns tief zu verletzen und wenn eine Verletzung da ist, dann wird auch hinterher drüber geredet. Es ist erwachsen geworden.

Was bei uns schwierig ist, ist, dass wir viel getrennt sind, manchmal über Monate. Da ist man nicht mehr so kompromissbereit. Weil die Dynamik, die eine Ehe hat, wenn du jeden Tag zusammen bist… dann siehst du gewisse Dinge nicht mehr. Aber bist du mal 3 Monate allein, fällt dir alles wieder auf, wenn derjenige kommt. Und da merke ich, mit zunehmendem Alter, nee, das möchte ich jetzt ausdiskutieren, das gefällt mir nicht. Und mein Mann versteht die Welt nicht mehr, weil es doch immer so war. Und da merke ich schon, dass dieses Getrenntsein schwierig für unsere Ehe ist. Ja so ist das halt in unserer Dynamik.

Und auch das Streitverhalten hat sich verändert und klar, wir streiten auch nach wie vor, aber es ist nicht so, dass ich denke, ich mag diesen Mann nicht und der hat mich jetzt so verletzt. Früher war man verletzt, man hat sich verletzt, aber nichts Tiefes.

Dann sind die Hauptkonfliktpotenziale also einfach Alltagsdinge?

Also Kleinigkeiten. Wir haben auch Phasen, da streiten wir gar nicht, also über den ganzen Sommer waren wir zusammen mit allen Kindern. Wir haben uns in diesem ganzen Sommer nicht gestritten, es gab nicht einen Konfliktpunkt und das ist halt auch sehr schön. Wir haben Phasen, in denen wir wahnsinnig harmonisch sind. Das kennt jede Beziehung, glaub ich.

Wer kommt denn als Erstes wieder an, um sich zu versöhnen?

Das bin ich. Ich bin die, die am temperamentvollsten ist. Aber genauso schnell möchte ich wieder die Harmonie. Und Anis ist immer ruhig und denkt sich so, ‚Oh ich lass sie mal‘ was sehr schlau ist. Und dadurch entschleunigt sich das auch alles immer wieder. Ich bin dann immer diejenige, er traut sich dann gar nicht (lacht). Bei uns ist das immer ein kurzer Moment.

Anna-Maria und Bushido: Tourauftakt in Berlin

Die Tour zum Podcast „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ startet am 24. Oktober. Hier findest du alles Termine im Überblick:

24.10.24, 19.30 Uhr Berlin, Admiralspalast

25.10.24, 20.00 Uhr Duisburg, Theater am Marientor

27.10.24, 19.00 Uhr Leipzig, Haus Auensee

28.10.24, 20.30 Uhr München, Isarphilharmonie

29.10.24, 20.00 Uhr Frankfurt, Jahrhunderthalle