Andreas Gabalier verrät: Er bekommt Post von Eltern

Er ist einer der größten Schlagerstars seiner Zeit: Andreas Gabalier. Wenn der 39-Jährige am Samstagabend (22. Juni 2024) die Bühne des Münchner Olympiastadions betritt, werden ihm wieder Zehntausende zujubeln.

Ein Großteil davon wird dann in Tracht im Stadion stehen. Ob Lederhose oder Dirndl – ein Andreas-Gabalier-Auftritt ist viel mehr als ein bloßes Konzert. Und das weiß er auch sehr zu schätzen, wie uns der VolksRock’n’Roller im Interview verriet.

Andreas Gabalier schwärmt: „Es ist ein riesengroßes Event geworden“

„Es ist ein riesengroßes Event geworden. Dieser Mehrwert, den es im Vergleich zu anderen Konzerten gibt, ist einfach dieses Trachtengewand. Die Dirndl-Kleider, die Lederhosen, diese Mottoparty in vielen Teilen außerhalb Österreichs, wo die Leute den ganzen Tag über schon in den Städten und Dörfern unterwegs sind, wo wir spielen“, schwärmt der „Hulapalu“-Sänger.

Das sei zum Teil schon fast eine „Jahrmarktstimmung“, die da aufkomme. „Das versprüht einfach eine so unglaublich positive Energie. Good Vibes, wie man heute sagt. Von jung bis jung geblieben. Eltern schreiben uns und bedanken sich, dass die Musik das ist, was die drei Generationen im Haus – vom pubertierenden Teenager mit Zahnspange im Gesicht bis zu den Großeltern – durch die Musik wieder vereint. Auch wenn es oft viele Reibungspunkte gibt, das sind einfach schöne Geschichten“, so Gabalier.

Andreas Gabalier im Olympiastadion München

Dieses Miteinander sei es einfach, das seine Konzerte so einzigartig macht. Gabalier: „Es ist ein riesengroßes, schönes Miteinander.“

Und so dürften auch am Samstagabend wieder Tausende Glückliche, die ein Ticket ergattern konnten, in Dirndl und Lederhosen rund um das Olympiastadion unterwegs sein. Mit dabei hat Andreas Gabalier auch einige Gaststars. Unter anderem werden Comedian Mario Barth und Rock- und Schauspiellegende David Hasselhoff mit dabei sein. Man darf also gespannt sein, was sich der VolksRock’n’Roller da so ausgedacht hat.