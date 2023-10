Andreas Gabalier wird deutlich: „Habe eine Mission“

Der österreichische Sänger und selbst ernannte Volks-Rock ‘n‘ Roller steht bereits seit 2008 auf Bühnen und spielt Konzerte. Am 4. November endet Andreas Gabaliers diesjährige Tour in Wien.

Seine Fans dürfen sich freuen: Denn für Andreas Gabalier scheint noch lange kein Ende in Sicht zu sein. Im Gegenteil: Der 38-Jährige hat „eine Mission“.

Andreas Gabalier hat „Mission“

Zeit für ein Privatleben bleibt Andreas Gabalier, der musikalisch ständig unterwegs ist, nicht viel. „Das ganze musikalische Dasein bereitet mir so viel Freude, dass ich das Privatleben seit Jahren mehr oder weniger hinten anstelle“, erzählt er gegenüber „Krone.TV“.

Und weiter: „Ob das jetzt gut ist oder nicht, wird man in der Zukunft sehen, aber ich habe gerade so eine Mission. Ich muss anscheinend gerade ein bisschen da sein für ganz viele Leute, die Freude mit der Musik haben.“

Der Künstler gebe sich dem aber gerne hin – so sehr, dass ihm selber gar nicht so bewusst sei, dass „die nötige Ruhe, Auszeit, Abstand vielleicht fehlt.“ Nicht jeder habe das Bedürfnis, Urlaub zu machen, erklärt Gabalier weiter und betont, er müsse die Welt gerade noch ein bisschen niederreißen.

Gerade bei Konzerten scheint dem Sänger das zu gelingen. Im Juni 2024 füllt er unter anderem das Olympiastadion in München, singt dort vor tausenden Fans. Genau solche Erfolge spornen Andreas Gabalier an, nachzulegen. Denn „da ist dieser Hunger.“

Hunger haben seine Fans offenbar auch, den Österreicher live zu erleben. Und man merkt ihm im Interview mit „Krone.TV“ deutlich an, dass es das ist, was er gerade machen will – egal ob Privatleben oder nicht. Andreas Gabalier: „Es erfüllt mich gerade.“

Ein bisschen vom Trubel zurückziehen wird sich der Künstler nach den ganzen Shows im Dezember dann aber doch. Bis März will er sich ein paar Wochen Ruhe beim Skifahren gönnen.