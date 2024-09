„Starnacht an der Wachau“: Verdacht bestätigt – Fans werden bitter enttäuscht

Schlagerfans aufgepasst! Was wie ein grandioses Schlager-Event hätte werden sollen, endet nun in einer feuchten Überraschung. Die für den 20. und 21. September geplante „Starnacht an der Wachau“ mit Größen wie Andrea Berg und Andreas Gabalier wurde abgesagt. Der Grund? Die Donau hat beschlossen, ihre eigene Show zu inszenieren – Hochwasser-Alarm!

Statt funkelnder Lichter und schmetternder Hits gibt es nun nur noch Wassermassen und Sicherheitsvorkehrungen. Sicherheit geht vor, das verstehen auch die Fans. Auf Social-Media-Plattformen zeigen sie größtenteils Verständnis für die Entscheidung. Doch die Enttäuschung ist groß: Tickets werden zurückerstattet, aber das Gefühl eines unvergesslichen Abends lässt sich nicht so leicht ersetzen.

„Starnacht an der Wachau“: Die Sender planen um

Die gute Nachricht? Für alle, die nicht auf ihren Schlagerkick verzichten wollen, hat das ZDF eine Alternative parat. Die Giovanni Zarrella Show wird am 21. September ausgestrahlt und könnte die ein oder andere Träne trocknen. Schließlich ist das TV-Programm auch ein bisschen wie ein Überraschungsei – man weiß nie, was drinsteckt, aber es könnte durchaus ein musikalisches Highlight sein.

Derweil setzt ORF 2 um 20:15 Uhr stattdessen auf ein Best-Of: „Starnacht – Das Beste aus der Wachau“, mit den größten Hits und unvergesslichen Momenten der letzten Jahre. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit Künstlern wie Anastacia, Josh, Andreas Gabalier, Die Prinzen, Melissa Naschenweng, The BossHoss, Roland Kaiser, Maite Kelly, Chris de Burgh und OPUS – vor der malerischen Kulisse der UNESCO-Weltkulturerbe-Region.

Im Anschluss folgen auf ORF 2 die Highlights vom „Woodstock der Blasmusik 2024“ mit der Sendung „Love, Peace & Blasmusik“.

Schlagerfreunde sollten daher nicht den Kopf hängen lassen! Die Starnacht mag ins Wasser gefallen sein, aber die Musik bleibt. Und wer weiß, vielleicht bringt das nächste Jahr Sonne und Schlager im Doppelpack.