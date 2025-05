Andrea Kiewel: Nach dem „ZDF-Fernsehgarten“ gibt es für sie die Nachricht

Am Sonntagmittag (25. Mai) war wieder Andrea Kiewel- und „ZDF-Fernsehgarten“-Zeit! Wie gewohnt konnten sich die Showfans entspannt zurücklehnen und einen bunten Mix aus Musikacts und Unterhaltung genießen.

Es war nahezu für jeden Geschmack etwas dabei! So begrüßte Moderatorin Andrea Kiewel unter anderem Ella Endlich, Vincent Gross, Stereoact, Nik P. und die Höhner. Sie sorgten bei den Zuschauern für ausgelassene Partystimmung.

Aber hielt die fröhliche Stimmung auch am Montagmorgen noch an? Oder machte am Ende doch eine schlechte Nachricht Moderatorin Andrea Kiewel und dem „ZDF-Fernsehgarten“ einen Strich durch die Rechnung?

Andrea Kiewel: Nach dem „ZDF-Fernsehgarten“ bleiben keine Fragen offen

Wie „DWDL“ berichtet, kann sich das Team des „ZDF-Fernsehgarten“ und Moderatorin Andrea Kiewel über eine erfreuliche Nachricht freuen.

So lockte die Kultshow insgesamt starke 1,88 Millionen Zuschauer vor die TV-Bildschirme. Auch bei der Zielgruppe konnte die Show mit starken Zahlen überzeugen!

Mit 170.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die ZDF-Sendung genau 10 Prozent Marktanteil. Ein echtes Highlight für Andrea Kiewel – denn so gut lief es für das Format noch nie zuvor.

DAS steht den Fans in der nächsten Woche bevor

Es bleibt spannend, wie sich die Einschaltquoten in der nächsten Woche entwickeln werden. Fest steht: Die starken Quoten sind nur schwer zu übertreffen. Doch das Thema des „ZDF-Fernsehgartens“ am Sonntag (1. Juni 2025) verspricht wieder jede Menge gute Laune und macht richtig Lust auf mehr.

So dreht sich in der ZDF-Show alles rund um Sommer, Sonne, Strand und Meer. Für das Urlaubsfeeling sorgen unter anderem die Musikacts Tim Peters, Linda Hesse, Karsten Walter mit Coach Bennet, Julia Kautz mit Fiona Erdmann, Timsen, Hans Sigl und Alexander Eder mit RIAN.