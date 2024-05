Andrea Kiewel: Peinlicher Patzer im „Fernsehgarten“ – ZDF-Zuschauer empört

So eine Live-Sendung birgt immer auch einige Gefahren mit sich. Und auch erfahrenen TV-Stars wie „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel, die die ZDF-Show bereits seit dem Jahr 2000 moderiert, können da schon mal Fehler unterlaufen. So geschehen an diesem Sonntag (26. Mai).

Andrea Kiewel will gerade den nächsten Musikact ankündigen, als ihr ein kleines Malheur passiert. Die „Fernsehgarten“-Zuschauer bemerken den Patzer sofort.

Andrea Kiewel: Peinlicher Patzer im „Fernsehgarten“

Das Motto der Sendung aus Mainz lautet „Discofox meets Kirmes“ und dafür hat das ZDF-Team einige bekannte Stars eingeladen. Darunter unter anderem Lucas Cordalis, Joelina Drews, Anna-Maria Zimmermann, Olaf Henning und Andreas Gabalier.

Und noch ein bekanntes Gesicht ist am Sonntag zugegen: Schlagersängerin Tanja Lasch. Die 48-Jährige soll von Andrea Kiewel gerade angekündigt werden, da verspricht sich die Moderatorin und nennt sie Tanja Lesch. Ups! Und auch wenn das der ein oder andere Besucher vor Ort vielleicht nicht gleich mitbekommen hat, den TV-Zuschauern entgeht es nicht.

Andrea Kiewel: ZDF-Zuschauer reagieren sofort

Auf X (vormals Twitter) sammeln sich kurze Zeit später bereits erste Kommentare. So schreiben ein paar ZDF-Zuschauer:

„Wie heißt die Dame jetzt mit Nachnamen? Kiwi sagt Lesch und in der Bauchbinde stand Lasch.“

„Tanja Lesch. Wer kennt sie nicht? Moderiert die doch immer Leschs Kosmos!“

„Kiwi hat Lesch gesagt. Lasch, ganz lasch!“

„Hat sie gerade Tanja LESCH gesagt?“

Und während Tanja Lasch ihren Song im „Fernsehgarten“ zum Besten gibt, merkt Andrea Kiewel offenbar selbst ihren kleinen Versprecher. Nach dem Ende ihres Auftritts sagt die Moderatorin dann auch richtigerweise: „Das war Tanja Lasch!“

Die in Berlin lebende Sängerin wird Kiwi sicher längst verziehen haben…

