Sorge um den „ZDF-Fernsehgarten“: Andrea Kiewel sitzt in Israel fest!

Paukenschlag in der deutschen TV-Landschaft! Andrea Kiewel, die beliebte Moderatorin des ZDF-„Fernsehgartens“, könnte ihre eigene Jubiläumsshow verpassen. Und das ausgerechnet wegen geopolitischer Turbulenzen! Die geplante Mega-Party zum 25-jährigen Bestehen der Kult-Sendung steht auf der Kippe. Grund: Kiewel sitzt in Israel fest!

Während die Vorbereitungen für das Jubiläum auf dem Mainzer Lerchenberg auf Hochtouren laufen, herrscht bei Kiewel Chaos. Der israelische Luftraum ist dicht! Nach einem Militärschlag gegen den Iran ist der Himmel über Israel für zivile Flüge gesperrt. Kiewel wohnt in Tel Aviv und kann nicht raus. Der Flughafen Ben Gurion wurde evakuiert und dichtgemacht.

Andrea Kiewel: Fällt der ZDF-„Fernsehgarten“ ins Wasser?

Das ZDF ist in Alarmbereitschaft. Gegenüber DWDL.de bestätigte der Sender, dass sich Kiewel aktuell in Israel festhängt. „Nach den israelischen Angriffen auf den Iran ist der Luftraum in Israel aktuell gesperrt. Derzeit ist unklar, ob Andrea Kiewel zum ‚Fernsehgarten‘ anreisen kann“, sagte eine Sendersprecherin am Freitag (13. Juni).

+++ Auch für dich spannend: „Fernsehgarten“: Nächster Shitstorm für Andrea Kiewel? „Darf man das noch sagen?“ +++

„Das ZDF steht im engen Austausch mit ihr“, heißt es weiter. Doch ob sie es rechtzeitig schafft? Klar ist, dass der ZDF-„Fernsehgarten“ am kommenden Sonntag (15. Juni) trotzdem stattfinden soll – selbst wenn Kiewel dadurch an ihrer eigenen Jubiläumsparty nicht selbst teilnehmen kann. „Wir kommunizieren dazu zu gegebener Zeit“, so die ZDF-Sprecherin weiter.

Im DWDL-Interview schwärmte Kiewel bereits im Vorfeld: „Ich ganz persönlich freue mich jetzt erstmal auf die Jubiläumssendung mit meinem wahnsinnig guten Freund Joachim Llambi und dem fantastischen Guido Maria Kretschmer an meiner Seite. Das wird ein flotter Dreier“, sagte sie. „Das bedeutet mir schon so viel.“