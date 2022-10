Andrea Berg: Konzert-Aus bestätigt! „Weiß nicht, wie’s weiter geht“

Es sollte das Highlight des Jahres in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf werden. Jetzt steht fest: Das Konzert von Andrea Berg fällt aus! Nach ihrem Auftritt in der Show von Beatrice Egli Ende November, sollte Andrea Berg eigentlich am 4. Dezember in Düsseldorf auftreten. Doch daraus wird jetzt leider nichts.

Das Konzert ist abgesagt – einen Nachholtermin wird es nicht geben. Auf Anfrage dieser Redaktion meldet sich der Veranstalter zu Wort und verrät mehr über den traurigen Hintergrund der Show-Absage.

Andrea Berg-Konzert in Düsseldorf abgesagt

Auf der Website der Merkur Spiel-Arena heißt es: „Die Show ’30 Jahre Andrea Berg‘ muss leider ausfallen. Wir mussten die gesamte Veranstaltungsreihe „Winter am Rhein“, die zum Jahresende in der Merkur Spiel-Arena geplant war, absagen. Hierunter fällt leider auch die Show ’30 Jahre Andrea Berg‘ am 04. Dezember 2022.“

Für alle, die bereits ein Ticket gekauft hatten, gilt: Der Ticketpreis wird rückerstattet. Veranstalter des Großevents war PK Events GmbH. Geschäftsführer Peter Kötting erklärt: Es waren gleich mehrere Gründe, die ihn dazu bewegt haben, das Konzert abzusagen.

Andrea Berg: Darum fällt das Konzert in Düsseldorf aus

Steigende Energiekosten, fehlendes Personal, bezahlbare Löhne und eine undurchsichtige Corona-Lage ließen den Veranstalter handeln. „Man weiß nicht, wie es weitergeht“, erzählt Peter Kötting auf Nachfrage von Der Westen und beschreibt damit ein weiteres großes Problem: das vorsichtige Kundenverhalten.

Die aktuell ungewisse Lage sorge dafür, dass viele Verbraucher Zweifel beim Ticketkauf haben. Nicht nur, weil die Kosten steigen – sondern auch, weil befürchtet werden muss, dass Großveranstaltungen wie das geplante Konzert von Andrea Berg aufgrund der Corona-Pandemie wieder abgesagt werden müssen.

Auch wenn es für Kötting bedeutet, Verluste zu machen, ist für ihn klar: So ist es am besten für alle Beteiligten. Einen Ersatztermin, der möglicherweise erneut verschoben werden muss, auch das war für ihn keine Option. Stattdessen hofft er auf eine positivere Saison in 2023.