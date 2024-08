Anastacia sagt kurzfristig ihr Konzert ab – „Es tut mir so leid“

Sie gehört zu den absoluten Superstars unserer Zeit: Sängerin Anastacia. Bekannt wurde die 55-Jährige mit Songs wie „One Day In Your Life“, „I’m Outta Love“ oder „I Belong To You“. Bis heute gibt sie ein Konzert nach dem anderen und sorgt bei ihren Auftritten für Begeisterung bei ihrem Publikum. Doch am Sonntagabend (4. August) dürften ihre Fans alles andere als glücklich gewesen sein.

Anastacia mit kurzfristiger Absage

Eigentlich wollte Sängerin Anastacia am Sonntagabend beim Zelt Musik Festival (ZMF) in Freiburg auftreten. Doch rund eine Stunde bevor das Konzert beginnen sollte, meldet sich die 55-Jährige mit schlechten Nachrichten via Instagram bei ihren Fans. „Es tut mir so leid, aber ich kann heute Abend nicht beim Zelt Musik Festival in Freiburg auftreten“, schreibt sie.

+++ Florian Silbereisen: Mega-Überraschung! Es geschah bei der Aufzeichnung seiner Show +++

Weiter heißt es: „Von den Ärzten wurde mir angeraten, nicht aufzutreten. Ich hatte mich so auf den Auftritt gefreut und hoffe, dass ich bald wiederkommen kann. Mein Team arbeitet daran, einen neuen Termin zu finden. Also haltet bitte die Augen offen für Neuigkeiten in den nächsten Tagen. Nochmals Entschuldigung und ich hoffe, euch alle bald zu sehen.“ Ihre Fans sind sichtlich enttäuscht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anastacia: Fans werden deutlich

Ein Blick in die Kommentare zeigt, dass die Fans hinter der Sängerin stehen. Anastacia wird von Genesungswünschen förmlich überschüttet. Doch der ein oder andere kann seine Enttäuschung dann doch nicht verbergen:

„Ich bin so traurig. Wir sind den ganzen Weg aus den USA gekommen. Aber wenigstens hatten wir als Familie eine schöne Zeit in der Schlange.“

„Das Wichtigste ist, dass du bald gesund wirst. Passt gut auf dich auf und ruhe dich aus.“

„Zum dritten Mal verpasse ich eine deiner Shows in Deutschland. Gute Besserung!“

„Gute Gesundheit, meine Liebe! Gute Besserung! Wir freuen uns auf deine Rückkehr!“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ob Anastacia den versäumten Termin nachholen wird oder die Fans ihr Geld zurückbekommen, bleibt abzuwarten.