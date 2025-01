Nach langer Funkstille – Amira Aly meldet sich mit großen Neuigkeiten zurück

Ganz glatt verlief die Trennung zwischen Oliver Pocher und Amira Aly, wie sie mittlerweile wieder heißt, nicht. Letztere hat mittlerweile bereits in ProSieben-Moderator Christian Düren einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden. Doch das Leben als Patchworkfamilie, schließlich sind noch Kinder mit im Spiel, ist nicht immer leicht.

Zuletzt legte Amira Aly eine mehrwöchige Pause von der Social-Media-Welt ein. Ihre Fans machten sich bereits Sorgen und atmeten am Donnerstagabend (23. Januar) sicher auf, als es plötzlich wieder ein Lebenszeichen der Pocher-Ex bei Instagram gab.

Nach Funkstille – Amira Aly meldet sich zurück

„Hallo! Ich hab ganz kurz überlegt, wann ich das letzte Mal hier reingesprochen habe, ich glaube, dass könnte schon einen Monat her sein, ich hoffe, ich hab’s nicht verlernt“, gesteht Amira Aly und fährt nach kurzer Danksagung an ihre Fans für die Treue weiter fort: „Mir gehts okay, sagen wir’s mal so. Ich hab jetzt nicht Urlaub gemacht die letzten vier Wochen, ganz im Gegenteil, das neue Jahr fängt schon sehr, sehr turbulent an, aber manche Dinge muss man halt einfach in die Hand nehmen.“

Über was mag die Zweifachmutter wohl sprechen? Über den Stress mit Exmann Oliver Pocher? Der hatte zuletzt öffentlich kundgetan, Weihnachten nicht mit seiner Ex und ihrem neuen Partner verbringen zu wollen.

In ihrer Instagram-Story erzählt Amira schließlich weiter, was sie gerade bedrückt: „Das ‚alte Zöpfe abschneiden‘ hat eine Zeit lang gut funktioniert, aber ich sag‘ mal so, es macht einem nicht jeder so einfach … und es ist einfach sehr, sehr aufregend. Aber ich bin ja gut beraten und mir geht es eigentlich sonst gut, ich darf mich nicht beschweren, ich bin gesund, die Kinder sind gesund.“

Jetzt steht erst einmal Urlaub in den Bergen für Amira an, um Abstand von alldem nehmen zu können.

Oliver Pocher hat bislang übrigens noch nicht auf die kryptischen Aussagen seiner Ex reagiert. Auch er legt derzeit offensichtlich eine kleine Pause ein, sein letzter Post bei Instagram liegt immerhin schon drei Wochen zurück.