Amazon Prime Video: Neue „LOL“-Staffel im Anmarsch – DAS sind die heißen Anwärter

Fans der beliebten Amazon Prime Video-Show „LOL: Last One Laughing“ dürfen sich freuen! Die sechste Staffel steht in den Startlöchern, und die Besetzung dürfte ein wahres Feuerwerk an Humor und Überraschungen versprechen. Unter der bewährten Leitung von Michael „Bully“ Herbig werden erneut zehn Prominente in den humorvollen Wettstreit ziehen – mit einem klaren Ziel: Nicht zu lachen!

Das Konzept bleibt unschlagbar: Wer zweimal lacht, fliegt raus. Wer es schafft, dem Pointen-Sturm der Kollegen zu widerstehen, hat die Chance auf den Sieg. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn die neuen potenziellen Teilnehmer haben es in sich.

Amazon Prime Video: SIE sind das erste Mal dabei

Erstmals dabei seien laut „Bild“-Informationen Entertainer Giovanni Zarrella (46) und Schauspieler Jürgen Vogel (56), die für frischen Wind sorgen sollen. Ebenfalls neu im Comedy-Ring sei Riccardo Simonetti (31), Moderator und Influencer, der mit 515.000 Instagram-Followern ein echtes Schwergewicht im Netz darstellt. Die Comedy-Queen Hazel Brugger (31) kehre nach drei erfolgreichen Staffeln zurück, ebenso wie Publikumsliebling Ralf Schmitz (50), der bereits im Halloween-Special für Lacher sorgte.

Zu den neuen Gesichtern sollen auch die schlagfertige Ariane Alter und der „heute-show“-Star Till Reiners (39) gehören. Lutz van der Horst (49), bekannt als „Häuptling Witzetou“, sowie Helene Bockhorst (37), die beim „Bundesvision Comedy Contest“ für Furore sorgte, machen das humorvolle Ensemble perfekt.

Was die neue Staffel so besonders macht? Der Mix aus erfahrenen Comedians und frischen Talenten aus der Schauspiel- und Entertainment-Szene verspricht spannende Dynamiken und unerwartete Wendungen.

Die gesamte Staffel wird in wenigen Tagen produziert – ein wahres Mammutprojekt, das für die Teilnehmer zu einem der lukrativsten Jobs im deutschen Fernsehen wird.

Wer bleibt cool und wer lacht sich raus? Die Antwort gibt es im Frühjahr 2025, wenn „LOL“ endlich wieder über die Bildschirme flimmert.