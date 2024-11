Amazon: Streamer wird eingestellt – Kunden bekommen „einfacheres Fernseherlebnis“

Amazon beschert vielen Menschen schon seit Jahren unterhaltsame Fernsehabende im Kreise ihrer Liebsten. Jetzt müssen sich die Kunden demnächst aber auf Veränderungen einstellen. Im Jahr 2019 begann die Geschichte des Gratis-Streamingdienst Freevee, einst IMDb Freedive und IMDb TV, welcher sich ausschließlich über Werbung finanzierte.

Doch schon im Februar 2024 gab es mehrere Spekulationen um ein vorzeitiges Aus. Damals schob der Tech-Riese Amazon dem ganzen noch einen Riegel vor. ,,Amazon Freevee bleibt ein wichtiges Streaming-Angebot, das sowohl Prime- als auch Nicht-Prime-Kunden Tausende von erfolgreichen Filmen, Shows und Originalen kostenlos bietet“, kommentierte ein Sprecher die damaligen Berichte.

Amazon: Bye, bye „Freevee“- Hello „Erleichtertes Fernseherlebnis“

Nun wurde dies aber bestätigt! Der Streamingdienst wird eingestellt. Kunden müssen sich jetzt auf eine wichtige Veränderung vorbereiten. Alle Medieninhalte, die zum Sortiment von Freevee gehörten, werden in den kommenden Wochen zu Amazon Prime wechseln. Dies betrifft die Märkte aller Länder, wo es zuvor angeboten wurde. Dazu zählen unter anderem Deutschland, Österreich und die USA.

In einer Mitteilung von Amazon heißt es: „Um unseren Kunden ein einfacheres Streaming-Erlebnis anzubieten, werden wir das ‚Freevee‘-Branding ausmustern.“ Die bisherigen kostenlosen Inhalte auf Freevee werden auch in der kommenden Zeit kostenlos bei Amazon abrufbar sein. Dabei wird höchstwahrscheinlich auch Werbung mit in das Angebot integriert. Ursprünglich war die Vision für den kostenlosen Streamingdienst, ein werbefinanziertes Alternativangebot zu Amazon Prime zur Verfügung zu stellen.

Amazon: Unklarheiten für Prime-Nutzer mit der werbefreien Stufe

Durch die Einführung von Werbung bei Amazon Prime verlor Freevee dann aber größtenteils seine Grundlage. In Deutschland bekannte Inhalte wie ‚Jury Duty‘ oder ,Bosch Legacy‘ waren bereits in der Prime-Video-App verfügbar. Sie waren aber noch als Freevee-Inhalte kategorisiert. Daher mussten Fans beim Abruf Werbeunterbrechungen in Kauf nehmen.

Spannend für Amazon Prime-Nutzer mit der werbefreien Stufe dürfte nun sein, ob sie die künftigen Freevee-Medieninhalte auch werbefrei genießen können. Zu diesem Aspekt hat sich das Unternehmen noch nicht geäußert. Jedoch werden relevante Details zu den konkreten Strategien bestimmt in nächstgelegener Zeit bekannt gegeben.