Amanda Knox: Jetzt ist es offiziell! „Engel mit den Eisaugen“ verkündet große Neuigkeit

Es war wohl einer der aufsehenerregendsten Fälle der Geschichte: Amanda Knox wurde mit dem Mordfall der Meredith Kercher weltweit bekannt. Die US-Amerikanerin und ihr damaliger Partner Raffaele Sollecito wurden daraufhin zweimal verurteilt, bevor sie 2015 endgültig freigesprochen wurden.

Aktuell macht Amanda Knox, auch bekannt als „Engel mit den Eisaugen“, mit ihrem Podcast auf sich aufmerksam. Und auch in den sozialen Netzwerken ist sie aktiv. Auf Instagram hält sie ihre 115.000 Follower mit privaten Schnappschüssen und wichtigen Ankündigungen bei Laune. Am Montagmorgen (21. August) veröffentlicht sie allerdings ein Foto, mit dem wohl keiner gerechnet hätte.

Amanda Knox erwartet ihr zweites Kind

Die 36-Jährige ist schon lange nicht mehr mit ihrem damaligen Partner und Mitangeklagten Raffaele Sollecito zusammen. Mittlerweile ist sie mit Christopher Robinson verheiratet. Gemeinsam hat das Paar 2021 sein erstes Kind bekommen. Nun gibt es erneut Nachwuchs bei Amanda Knox.

Das verkündet sie höchstpersönlich mit einem Foto auf Instagram. Darauf sieht man, wie die Amerikanerin in einem blauen Overall breitbeinig auf einer Bank sitzt und eine Grimasse schneidet. Doch was sofort ins Auge sticht, ist ihr kugelrunder Babybauch. Amanda Knox ist wieder schwanger!

Mit diesem Instagrambeitrag überrascht Amanda Knox wohl alle. Foto: Instagram

Fans von Amanda Knox freuen sich für die 36-Jährige

Damit hätte wohl wirklich niemand gerechnet: Doch Amanda Knox erwartet tatsächlich ihr zweites Kind. In den Kommentaren unter dem Instagrambeitrag überschlagen sich die Glückwünsche förmlich:

„Ich für meinen Teil bewundere, wie man sein Privatleben für sich behalten kann. Doch lasst es mit einem Knall raus, wenn ihr bereit seid. Und nicht nachdem, was die Leute sehen wollen und wann. Deshalb liebe ich deine Seite. So voller Überraschungen.“

„Ich bin überglücklich für dich! Ich kann es kaum erwarten, den neuesten Zuwachs zu treffen.“

„Eltern sein ist das Beste, Baby Nummer zwei ist ein ganz neues Abenteuer. Genieße es!“

„Glückwunsch!! Es ist so erstaunlich, das schöne Leben zu sehen, das du führst! Genieße jede Sekunde mit deiner kleinen Familie.“

Vereinzelnd haben sich Follower von Amanda Knox gefragt, ob es wirklich Baby Nummer zwei oder ein Erinnerungsfoto ihrer ersten Schwangerschaft ist. Auf diese Anmerkungen antwortet die 36-Jährige höchstpersönlich und verifiziert, dass sie und ihr Mann ihr zweites Kind erwarten.