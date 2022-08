Alvaro Soler in Bochum: Sänger nimmt Fan Handy weg – was dann passiert, ist unglaublich

An diesen Moment wird sie sich bestimmt noch Jahre später erinnern. Bei seinem Konzert in Bochum entwendete Alvaro Soler einer Zuschauerin einfach das Smartphone.

Was auf ihrem Handy zu sehen war, bekamen dank Alvaro Soler prompt alle Konzertbesucher beim „Zeltfestival Ruhr“ in Bochum mit.

Alvaro Soler entdeckt Frau im Publikum: Als er sieht, dass sie am Handy ist, reagiert er sofort

Kurz nach der Eröffnung seiner Show am Montagabend (22. August) in Bochum entdeckte Alvaro Soler eine junge Frau im Publikum. Sie schien offenbar nicht ganz aufmerksam zu sein, als sich der Spanier gerade für die herzliche Begrüßung seines Publikums bedanken wollte.

„Bist du gerade am Telefon mit jemandem?“, fragte Alvaro ganz ungeniert. Ein lautes Gelächter hallte durch das Zelt. Doch statt sie bloßzustellen oder dafür zu ermahnen, ließ der 31-Jährige an diesem Abend ihre Fanträume wahr werden.

Bei seinem Konzert in Bochum schnappt sich Alvaro Soler plötzlich das Handy eines Fans. (Archivbild) Foto: IMAGO / Pacific Press Agency

Prompt kletterte er von der Bühne, ging zu ihr und griff nach ihrem Handy. „Hä? Die sieht ja genauso aus wie du! Ist das deine Zwillingsschwester?“, staunte Alvaro Soler über den Anblick auf dem Display. Offenbar führte die Zuschauerin ein Video-Telefonat mit ihrer Schwester, die das Konzert leider nur durch den Bildschirm verfolgen konnte – doch dann kam alles anders.

Alvaro Soler holt Fan virtuell zu sich auf die Bühne: „Willst du mal sehen, wie sich das anfühlt?“

Lea, so der Name der jungen Frau auf dem Handy-Display, wurde von Alvaro Soler auf die Bühne geholt. Zwar nur virtuell, doch die pure Euphorie und Fassungslosigkeit war ihr dennoch erkennbar ins Gesicht geschrieben.

„Willst du mal sehen, wie sich das anfühlt, auf der Bühne zu stehen?“, bot ihr der Musiker dann auch noch an. Eine Gelegenheit, die man nicht so einfach im Leben bekommt. Lea war baff und das Publikum in Bochum freute sich mit ihr. „Mal gucken, ob die Batterie hält“, scherzte Alvaro Soler, bevor er mit seiner Show fortfuhr.

Für den nächsten Song, „Magia“, lehnte Alvaro das Handy seines Fans an den Mikroständer und so konnte Lea tatsächlich einmal die Position des Popstars einnehmen. Ein einzigartiges Erlebnis, mit dem wohl niemand gerechnet hatte.

