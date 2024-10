Alexander Bommes: Kurz vor letzter „Gefragt – gejagt“-Sendung geht die Nachricht um

Was für Krimi-Fans der traditionelle „Tatort“-Sonntagabend ist, ist für Ratefüchse wochentags „Gefragt – gejagt“ um 18 Uhr in der ARD. Unter der Moderation von Alexander Bommes versuchen vier Kandidaten in Quizduellen gegen die sogenannten „Jäger“ zu bestehen, um eine ordentliche Geldsumme mit nach Hause nehmen zu können.

Doch „Gefragt – gejagt“-Fans müssen sich dieser Tage vorerst von ihrer Lieblingssendung verabschieden. Die aktuelle Staffel endet am Freitag (4. Oktober), ab nächsten Montag (7. Oktober) ist „Wer weiß denn sowas?“ um 18 Uhr in der ARD zu sehen. Vorher darf sich Alexander Bommes aber noch über eine gute Nachricht freuen!

Alexander Bommes hat zum „Gefragt – gejagt“-Ende Grund zur Freude

Ausgerechnet in der letzten Woche vor der „Gefragt – gejagt“-Pause können die ARD-Zuschauer Alexander Bommes und die Jäger nur an vier Wochentagen sehen. Am Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag (3. Oktober) fällt das reguläre TV-Programm aus. Am Freitag läuft dann die vorerst letzte Folge der Quizsendung. Für Fans der Show offenbar ein Grund, besonders am Mittwoch (2. Oktober) noch einmal fleißig bei „Gefragt – gejagt“ einzuschalten.

So berichtet das Branchenmagazin „DWDL“, dass die Sendung mit 2,44 Millionen Zuschauern erfolgreicher lief, als der Primetime-Film in der ARD, „Ein Mann seiner Klasse“, um 20.15 Uhr. Dieser lockte immerhin 2,40 Millionen Menschen vor die Bildschirme, musste sich dennoch Überflieger Alexander Bommes und seinem Team mit dem satten Marktanteil von 17,5 Prozent geschlagen geben.

Alexander Bommes auch bei jungem Publikum beliebt

Die Verantwortlichen in der ARD dürften sich zudem vor allem darüber freuen, dass die Spieleshow auch bei jungen Zuschauern so beliebt ist. In der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten 220.000 Zuschauer ein, ein Marktanteil von 11,1 Prozent.

Bleibt abzuwarten, ob Kai Pflaume und Co. dem Kollegen Bommes ab nächster Woche mit „Wer weiß denn sowas?“ das Quotenwasser reichen können.