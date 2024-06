Alexander Bommes muss bei „Gefragt – Gejagt“ eingreifen – Jäger völlig ahnungslos!

Quizsendungen erfreuen sich im deutschen Fernsehen einer großen Beliebtheit – vor allem „Gefragt – Gejagt“ zieht seit Jahren das Publikum in seine Bann. Moderator Alexander Bommes bringt die nötige Würze ins Spiel und schafft es immer wieder, den Kandidaten spannende und humorvolle Geschichten zu entlocken – feiert und leidet jedoch auch mit ihnen, wenn sie dem Quizchampion gegenüber stehen.

Normalerweise haben diese das nötige Fachwissen in der Sendung. Vor Ausstrahlung des Formats muss ein Jäger allerdings in die Nachhilfestunde bei Bommes.

Alexander Bommes trifft auf Jäger

Das Konzept von „Gefragt – Gejagt“ ist simpel: Vier Kandidaten treten am Vorabend in der ARD an, um sich dem gefürchteten Jäger zu stellen. Die Teilnehmer wissen erst live in der Show, auf welchen Quizchampion sie treffen werden. Einer von ihnen ist durch seine Rolle in der Sendung seit mehreren Jahren ein Name in der deutschem Medienlandschaft – Sebastian Klussmann.

Der professionelle Quizspieler, Redner und Autor tritt seit 2013 als Jäger auf – seine Trefferquote bei den Fragen ist haushoch. Einer Sache war sich der Rätselmeister bisher jedoch noch nicht bewusst.

Alexander Bommes muss Jäger unterrichten

Auch wenn sich „Gefragt – Gejagt“ nicht beschweren kann, was die Quoten im TV betrifft, lassen einige Zuschauer momentan im Netz Dampf ab. Grund dafür ist die EM, die seit kurzem angelaufen ist und immer wieder für Programmänderungen in der ARD sorgen. So zogen statt der Quizshow, die ihren festen Sendeplatz um 18 Uhr hat, vermehrt die Fußballduelle ein. Im Team von „Gefragt – Gejagt“ wurde der Sport nun erneut zum Thema.

Denn Alexander Bommes musste Jäger Sebastian Klussmann über das Abseits beim Kicken aufklären. Eine Frage, die der TV-Star wohl nicht besser beantworten könnte. Schließlich ist er abseits des Quizformats regelmäßig auf dem Platz unterwegs, um während der Matches die Regie als Kommentator oder bei den Interviews zu übernehmen.

Auf dem offiziellen Instagram-Profil von „Gefragt – Gejagt“ teilte die Crew der ARD-Sendung die lustige Szene. „Könntest du mir nochmal kurz Abseits erklären, Alex“, titelte der Account in einer Story. Sicherlich konnte Alexander Bommes den Jäger hilfreich unterstützen.