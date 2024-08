Adele in München: Unwetter drohen – Experte warnt vor Gefahren

Es ist ein Konzert der Superlative, das Tausende von Besuchern anzieht – der Auftritt von Adele in München. Die Sängerin speist ihre Fans allerdings nicht nur an einem Abend ab, sondern wird gleich zehnmal in der bayerischen Stadt auf der Bühne stehen. Während die Vorbereitungen für ihren Auftritt am Freitagabend (2. August) bereits auf Hochtouren laufen, könnte das Wetter den Fans jedoch einen Strich durch die Rechnung machen.

Adele: Spannung auf das Konzert steigt

Mit ihrem Debütalbum „19“ katapultierte sich Adele 2008 an die Spitze der internationalen Musikszene und ist seitdem nicht mehr aus der Branche wegzudenken. Einprägsame Hits und gefühlvolle Balladen machen sie zu einer Künstlerin, die Millionen von Fans in ihren Bann zieht. Diese dürfen sich in den kommenden Tagen und Wochen auf ganz besondere Momente einstellen, denn Freitagabend feiert der Popstar den Auftakt seiner Konzertreihe.

Für die zehn Konzerte wurde auf dem Münchener Messegelände Riem eine eigens erbaute Arena errichtet – dazu gehören neben der Bühne auch Restaurants und sogar ein Riesenrad. Klingt nach einer Menge Spaß – wenn das Wetter mitspielt. Schließlich befindet sich die „Adele World“ unter freiem Himmel. Wetterexperte Dominik Jung sprach mit der Redaktion und warnt für Freitagabend vor schwerem Unwetter.

Adele: Wetterexperte warnt vor Gefahren

Jung rechnet in München mit „kräftigen Schauern und Gewittern“. Bei Gewittern drohe generell immer eine Gefahr, im Freien jedoch noch viel mehr. Blitzeinschläge könnten vor allem ungeschützte Konzertbauten treffen. Ob das Unwetter direkt auf das Gelände trifft, ist unklar. Fakt ist jedoch, dass es im Großraum München ungemütlich werden wird.

Adele wird ab 19:30 Uhr auf der Bühne stehen – genau dann, wenn mit den Regenfällen und Gewittern zu rechnen ist. Besucher müssen sich dementsprechend wind- und wetterfest ausrüsten – Regenschirme sind auf dem Gelände übrigens tabu.

Fans können jedoch aufatmen, denn gleich am Samstag, dem 3. August, steht Adele wieder auf der Bühne und das bei besseren Wetteraussichten. Dominik Jung sieht die Lage am Wochenende deutlich entspannter. Zwar könne es vereinzelt Schauer am Mittag und Nachmittag geben, doch gefährliche Gewitter sollen bis dahin bereits vorbeigezogen sein.