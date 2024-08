Adele in München: Fans müssen jetzt ganz stark sein

Es gibt wohl kaum eine Künstlerin, die so hohe Wellen schlägt wie Popsängerin Adele. Seit Jahren begeistert die Britin mit gefühlvollen Hits und einprägsamen Songs. Fans der Musikerin dürfen sich diesen Freitag (2. August) auf das Ereignis der Superlative freuen. Denn dann startet der Auftakt ihrer Konzertreihe in München.

Gleich zehn Mal wird die „Rolling in the Deep“-Interpretin in der bayerischen Hauptstadt auftreten. Während die Vorfreude auf die musikalischen Highlights steigt, müssen sich die Konzertbesucher jetzt auf ordentlich Chaos einstellen.

Adele: Vor Konzert erwartet Fans Chaos!

München wird in den kommenden Tagen komplett ausgebucht sein! Grund dafür ist Sängerin Adele, die sich dieses Jahr auf gleich mehrere Konzerte in der Stadt konzentriert, rund 800.000 Besucher werden erwartet! Für die Sängerin wurde sogar auf dem Messe-Gelände in München-Riem eine eigene Konzert-Stadt aufgebaut. Doch die Anreise dorthin könnte die Fans der Künstlerin vor ein ziemliches Problem stellen.

Ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums offenbarte gegenüber „Bild“ die Auswirkungen des Konzerts und warnte unter anderem vor „Verkehrsstörungen“, da viele Fans mit dem Auto anreisen werden. Auch nach dem Konzert, „zwischen 22 und 1 Uhr“ müssen die Verkehrsteilnehmer längere Wartezeiten einplanen – Stau ist also vorprogrammiert!

Adele: DAS sollten Fans beachten

Die Stadt München empfiehlt daher, auf die öffentlichen Verkehrsmitteln auszuweichen, die im erhöhten Minutentakt angeboten werden. Shuttlebusse wird es ebenfalls zum Gelände geben.

Doch die Konzertbesucher sollten sich nicht nur auf Verkehrschaos einstellen. Auch das Wetter spielt eine große Rolle. Freitag und Samstag soll es zu Regen und Gewittern kommen. Sollten die Adele-Anhänger jedoch wind- und wetterfest gewappnet sein und ihre Anreise gut planen, steht einem unvergesslichen Konzertabend nichts mehr im Wege.

Weitere Konzerte von Adele finden im August am 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31 statt. Damit wird München die kommenden Wochen noch gut besucht sein!