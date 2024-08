Adele in München: Fans entdecken Helene Fischer in der Menge

Gefühlt ganz Deutschland ist im Adele-Fieber, denn der Weltstar spielt an allen August-Wochenende exklusive Shows auf dem Gelände der Messe München. Mit ihren größten Hits wie „Someone Like You“ und „Love In The Dark“ verzaubert die Sängerin jedes Mal aufs Neue die Besucher der Open-Air-Shows.

Doch das Publikum des Adele-Konzerts am Freitagabend (23. August) durfte sich zusätzlich über die Anwesenheit eines weiteren Megastars freuen. Denn auch einer der größten Schlagerstars des Landes wollte sich das Live-Ereignis des Jahres ebenfalls nicht entgehen lassen.

Adele versammelt deutsche Prominente

Denn wie die Zeitung „Bild“ berichtete, besuchte auch Schlagerlegende Helene Fischer am vergangenen Freitag das Konzert des Megastars in München. Die „Atemlos“-Sängerin wurde gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Seitel inmitten der Menschenmassen gesichtet. Natürlich buchte sich die Sängerin exklusive Plätze im VIP-Bereich der Arena, der Weg dorthin führte sie jedoch durchs Publikum.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Diese Aktion blieb bei einigen Besuchern des Adele-Konzerts natürlich nicht unbemerkt. Auf die freudigen Rufe reagierte Helene Fischer mit einem Winken und rief ihren Anhängern „Bis 2026“ zu. In knapp zwei Jahren wird der Schlagerstar nämlich seine große Jubiläumstour beginnen. Als Belohnung für diese Geste stimmten die Konzertbesucher dann Fischers größten Hit „Atemlos“ an.

Auch der private Koch des VIP-Bereichs scheint sich über diesen Überraschungsbesuch gefreut zu haben. Helene Fischer und ihr Liebster ließen sich zu einem gemeinsamen Foto mit dem Küchenchef hinreißen. Der Besuch des Adele-Konzerts scheint also auch für die Schlagersängerin eine ganz besondere Erfahrung gewesen zu sein.

Ob sich Helene Fischer von Weltstar Adele für ihre eigene große Tour inspirieren lassen hat, bleibt abzuwarten. Das Konzert hat der Schlagerstar jedenfalls voll und ganz genossen.