Adele bricht zweites München-Konzert plötzlich ab – „Typisch für sie“

Es sollte ein Abend der großen Gefühle werden: Am Samstag (3. August) stand Stimmwunder Adele zum zweiten Mal auf der großen Bühne der Messe in München. Über zwei Stunden lang erwarteten Fans Herzschmerz-Melodien und Gänsehaut-Oktaven.

Doch plötzlich kam es zu einer überraschenden Szene. Statt Adele bekamen die rund 80.000 Gäste etwas zu sehen, mit dem sie nicht gerechnet hatten.

Adele in München: Plötzlich geht es nicht mehr um Musik

Seit knapp eineinhalb Stunden steht Adele auf der riesigen Bühne in München, schmetterte bereits Hits wie „Hello“ oder „Rumour has it“, als sie ihren Auftritt plötzlich abbricht.

Statt der Ausnahmesängerin sehen die Fans einen Ausschnitt „Live aus Paris“, wie es auf der großen Leinwand steht – genauer gesagt von den Olympischen Spielen 2024, die gerade in der französischen Hauptstadt ausgetragen werden.

Im Moment der Übertragung findet gerade das Finale des 100-Meter-Laufes der Frauen statt. Mit 10,72 Sekunden holte sich Julien Alfred die Gold-Medaille – anstatt der stimmgewaltigen Adele konnten Fans in diesem Moment die schnellste Sprinterin bewundern.

Adele in München: Fans begeistert

Auf X (vorher Twitter) geht ein Ausschnitt der Situation rum, den der Fan-Account „Adele Stats“ veröffentlichte. „Adele hat das Konzert abgebrochen und auf den Bildschirmen begann die Wiedergabe des 100-Meter-Finales der Frauen“, heißt es dazu.

In den Kommentaren unter dem Beitrag feiern Fans die britische Sängerin für die Aktion: „Dafür ist sie eine echte Frau. Wir lieben Frauen, die Frauen unterstützen“, „Gut gemacht, Adele“, „Oh, die Königin unterstützt Königinnen“ und „Das ist typisch für Adele“ sind nur einige der positiven Meldungen. Wer weiß, welche Überraschung sich Adele für ihr drittes Konzert am Sonntag (4. August) überlegt – an diesem Tag findet abends unter anderem der 1000-Meter-Staffellauf der Frauen statt.