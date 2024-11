Adele: Emotionaler Abschied auf der Bühne – „Schrecklichstes Jahr“

Sie ist die Königin der Balladen, ihre Stimme ein Garant für Gänsehaut – doch am Samstagabend (23. November) stand Adele nicht nur als gefeierte Künstlerin, sondern auch als emotionaler Mensch vor ihrem Publikum. Im Rahmen ihrer 100. und gleichzeitig letzten Show ihrer zweijährigen Las-Vegas-Residenz „Weekends with Adele“ flossen die Tränen – und zwar nicht nur bei den Fans.

Adele verabschiedet sich

Adeles letzter Bühnenauftritt hatte es ganz schön in sich! Im legendären Colosseum at Caesars Palace ließ sie in einer emotionalen Rede die Höhen und Tiefen der vergangenen Jahre Revue passieren. Besonders ihre abgesagten Konzerte im März, die aus gesundheitlichen Gründen nicht stattfinden konnten, lasteten schwer. Die „Skyfall“-Interpretin sprach sogar vom „schrecklichsten Jahr“ ihres Lebens.

„Man sagte mir, dass es Karrieresuizid sei und dass Vegas mir nie verzeihen würde, dass ich so etwas in letzter Sekunde mache“, gestand die Sängerin ehrlich. Doch heute weiß sie: „Hätte ich die Shows gemacht, die ich damals abgesagt habe, würde ich heute nicht hier stehen – bei meiner 100. Show im Colosseum.“

Adele: Plötzlich fließen Tränen

Mit Tränen in den Augen richtete Adele auch liebevolle Worte an ihre engsten Unterstützer. Ihrem 12-jährigen Sohn Angelo dankte sie für die turbulenten Jahre, die er mit ihr gemeistert hat. Sie scherzte: „Vielleicht hasse ich Tourneen verdammt nochmal, aber ich habe diese Residenz auch gemacht, um Angelo ein so normales Leben wie möglich zu ermöglichen.“

Auch ihrem Verlobten, Sportmanager Rich Paul, widmete sie einen emotionalen Moment. „Ohne dich hätte ich das nie geschafft“, sagte sie unter Tränen – ein Liebesgeständnis vor tausenden Fans.

Die letzten Töne von Adeles Konzert hallten allerdings mit einer bittersüßen Note nach. Denn die Sängerin hat vorerst keine weiteren Bühnenauftritte geplant. „Ich habe ehrlich gesagt Angst davor, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen werde. Ich habe keine verdammten Pläne“, ließ die Sängerin verlauten.

Doch eines steht fest: Nach 100 Shows hat sich Adele eine Pause redlich verdient. Die Fans und die Bühne werden definitiv auf sie warten!