„Ab ins Beet“-Star Ralle Ender: Unbekannte schänden sein Grab

Es gibt Dinge, die möchte, die kann man sich einfach nicht vorstellen. Es sind Dinge, die sind mit normalem Menschenverstand nicht zu erklären. Eines dieser Dinge muss nun Conny, die Frau des verstorbenen „Ab ins Beet“-Stars Ralf ‚Ralle‘ Ender, erleben.

Die teilte nun via Instagram ein Foto des Grabes ihres verstorbenen Mannes, schilderte, dass Unbekannte eine Erinnerungstafel vom Grab des „Ab ins Beet“-Stars gestohlen haben. „An den erbärmlichen Untermenschen, der die Platte vom Grab geklaut hat. Dich soll der Blitz beim Scheißen treffen“, schreibt Conny.

Unbekannte schändeten das Grab von „Ab ins Beet“-Star Ralf Ender

Und auch Ralles alte „Ab ins Beet“-Kollegen sind fassungslos ob des Diebstahls der Platte, auf der neben einem Bild des TV-Stars die Worte „Du fehlst. Gestern. Heute. Morgen. Immer“ graviert waren.

++ Vox-Star Ralle Ender tot: Beim letzten Dreh wurde er veräppelt ++

„Wie können Menschen so sein? Ich finde das so schlimm und ekelhaft. Sie gönnen Ralle nicht mal jetzt die Ruhe. Conny, es tut mir so unendlich leid“, schreibt beispielsweise Maren Kissing. Und auch Claus Scholz ergänzt: „Nicht meine Worte, aber mit demselben Ärger und Entsetzen. Unfassbar.“

Ralle Ender starb am 12. Oktober 2023

Die Tat muss wenige Tage nach dem ersten Todestag des leidenschaftlichen Schalke-Fans Ralf Ender geschehen sein. Noch vor einer Woche hatte Conny via Instagram ihres am 12. Oktober 2023 verstorbenen Mannes gedacht: „Die Liebe ist größer als der Tod. Mein lieber Schatz. Heute ist es ein Jahr her, dass du nicht mehr bei mir bist. Ich vermisse dich jeden Tag und du fehlst mir so sehr. Hoffe, es geht dir gut auf Wolke 04. Irgendwann sehen wir uns wieder.“

„Ab ins Beet“-Star Nicole Sporkmann ergänzte damals: „Ein Tag, der alles verändert hat. Das Leben dreht sich weiter und Freunde werden zu Familie und sind da. Kraft und weiterhin viel Zuversicht.“ Während Maren ergänzte: „Es ist so schwer…. Fühl dich doll umarmt, Conny. Der Oktober tut irgendwie nicht gut.“