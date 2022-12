Aaron Carter: Ein Monat nach seinem Tod – jetzt kommt DAS ans Licht

Diese Nachricht war ein Schock für die ganze Musikwelt. Am fünften November 2023 wird der ehemalige Kinderstar Aaron Carter tot in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien gefunden. Der Sänger, der in den 90er-Jahren mit Songs wie „Crush On You“ oder dem Beach-Boys-Cover „Surfin‘ USA“ bekannt wurde, wurde nur 34 Jahre alt.

Sein Tod erschütterte Fans auf der ganzen Welt. Nur einen Tag nach Aarons Ableben stand Bruder Nick Carter schon wieder mit den „Backstreet Boys“ auf der Bühne. Dem 42-Jährigen war die Trauer deutlich anzumerken. Bei einem Tribut an den kleinen Bruder konnte Nick seine Tränen dann nicht mehr zurückhalten.

Wird Sohn Prince der alleinige Erbe von Aaron Carter?

Nun hat sich Jane Carter, die Mutter von Nick und Aaron zum Nachlass des Sängers geäußert. Gegenüber dem US-Promi-Magazin „TMZ“ brachte sie ans Licht, was mit dem Nachlass ihres Sohnes passieren solle.

So berichtet das Portal, dass es der Wunsch der Familie sei, dass Aarons Hab und Gut, das insgesamt einen Wert von rund 550.000 Dollar haben soll, an seinen einjährigen Sohn Prince gehe. Dieser solle wirtschaftlich abgesichert sein, so will es die Carter-Familie.

Jane wolle damit sichergehen, dass es dem kleinen Prince nie an etwas fehle und so auch die Beziehung zur Kindesmutter Melanie gesichert sei. Schließlich wolle man ein gutes Verhältnis. Rechtlich dürfte die Erbschaft kein Problem darstellen. Schließlich sei Aaron nicht verheiratet gewesen und habe auch kein Testament hinterlassen, so „TMZ“.

Aaron Carter wurde am 5. November 2022 von einer Haushälterin tot in seiner Badewanne gefunden. Die Umstände seines Todes sind bislang noch ungeklärt. Auf der ganzen Welt trauerten Fans um den Sänger, der immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte. Am neunten November 2023 wurde Aaron Carter eingeäschert. Er hinterlässt seinen Sohn Prince.