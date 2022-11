Aaron Carter (34) tot: Mit DIESEM HIV-Auftritt schockierte er die ganze Welt

Aaron Carter ist tot. Seit Samstagabend (5. November) herrscht traurige Gewissheit darüber, dass der Sänger im Alter von gerade einmal 34 Jahren verstorben ist. Die Todesursache des einstigen Teeniestars ist bislang unklar.

Sicher ist allerdings, dass Aaron Carter bereits seit Längerem mit einigen Dämonen kämpfte. Statt wie früher mit seiner Musik zu begeistern, bereitete er seinen Fans zunehmend Sorgen. Einer seiner wohl skurrilsten Auftritt in den letzten Jahren war sein Besuch in der US-Show „The Doctors“ im Jahr 2017.

Aaron Carter erfährt HIV-Testergebnis in TV-Show

Aaron Carter kämpfte immer wieder mit seinem Drogenkonsum, in der TV-Show ließ er sich von Gesundheitsexperten beraten. Der Sänger sah schockierend dünn aus, mit eingefallenen Gesichtszügen stellte er sich in einem Interview der Wahrheit.

Der Sänger wollte vor laufender Kamera wissen, ob er HIV-positiv ist. Um das zu erfahren, hatte Carter vier Tage vor der Show einen Test gemacht. Wie das Ergebnis ausfallen würde, war ihm bis zum Schluss nicht klar. Übertragen werden kann das Virus durch ungeschützten Geschlechtsverkehr, Drogenkonsum, bei dem Utensilien wie etwa Spritzbesteck geteilt werden, aber auch Bluttransfusionen.

Aaron Carter: Arzt warnte vor gesundheitlichen Problemen

„Ihr Test ist negativ“, lautete schließlich die Nachricht, die Aaron Carter von seinem Stuhl aufspringen ließ. Der Sänger umarmte den Gesundheitsexperten und wirkte sichtlich erleichtert.

Drei Fakten über HIV:

Das Virus schwächt das Immunsystem, unbehandelt kann sich daraus das Krankheitsbild Aids entwickeln

Symptome für eine Erkrankung sind: Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Nachtschweiß, Fieber und geschwollene Lymphknoten

Mittlerweile lässt sich die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten

Trotz Carters Begeisterung warnte ihn der Show-Arzt: „Ihr System ist immer noch so geschwächt, dass es sich nicht wehren kann.“

Nach seinem Aufritt sollte sich Carter dringend in Behandlung eines anderen Arztes begeben. Eben dieser Arzt machte die gefährliche Lage seines Gesundheitszustands deutlich, indem er sagte: „Jeden Tag hoffe ich, dass Aaron in die Klinik geht. Doch nur Aaron weiß, was in seiner Zukunft passieren wird.“