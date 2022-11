Aaron Carter (34) ist tot: Nick Carter äußert sich zum Tod seines Bruders – „Die Wahrheit“

Am Samstagnachmittag schockierte diese schreckliche Meldung die gesamte Welt: Aaron Carter ist tot. Mit nur 34 Jahren wurde er leblos in der Badewanne seines Hauses in Kalifornien aufgefunden. Seitdem ist die ganze Welt in tiefer Trauer um den verstorbenen Popstar.

Zahlreiche Menschen sprechen öffentlich ihr Beileid aus. Neben der Verlobten von Aaron Carter, nimmt auch seine Zwillingsschwester in aller Öffentlichkeit Abschied von ihrem Bruder. Und auch seine Ex-Freundin und Schauspiel-Ikone Hilary Duff meldet sich zu Wort. Doch worauf die meisten Menschen eigentlich warten, ist ein Statement von seinem Bruder und „Backstreet Boys“-Star Nick Carter. Auf Instagram meldet dieser sich nun zu Wort.

Aaron Carter (34) ist tot: Worte von Nick gehen unter die Haut

Aktuell befindet sich Nick Carter mit den „Backstreet Boys“ auf Welttournee. Unter normalen Umständen hätten sie am Sonntagabend ein Konzert in London gespielt. Viele Fans spekulieren deshalb, ob er auf die Bühne gehen wird oder nicht. Nach diesen Zeilen, die er Aaron Carter widmet, lässt sich aber davon ausgehen, dass heute nur vier von fünf Sängern auf der Bühne stehen werden.

In einem Instagrambeitrag nimmt jetzt auch Nick Carter offiziell Abschied von seinem kleinen Bruder. Dazu postet er frühere Aufnahmen aus der Kindheit der beiden. Doch was wirklich ans Herz geht, sind seine letzten Worte an Aaron. Er schreibt unter die Bilder: „Mein Herz wurde heute gebrochen. Auch wenn mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, ist meine Liebe für ihn niemals verschwunden. Ich habe immer gehofft, dass er eines Tages einen gesunden Lebensweg und die Hilfe, die er so dringend gebraucht hätte, findet“.

Aaron Carter (34) ist tot: Sein Bruder spricht offen über „Die Wahrheit“

In dem Instagrambeitrag schreibt Nick Carter weiter: „Manchmal wollen wir jemandem die Schuld für den Verlust geben. Aber die Wahrheit ist, dass die Sucht und psychische Krankheiten hier die wahren Schurken sind. Ich werde meinen Bruder so sehr vermissen, dass niemand es sich vorstellen kann. Ich liebe dich Chizz. Jetzt hast du endlich die Möglichkeit den Frieden zu finden, den du auf der Erde nie gefunden hast. Lieber Gott, bitte pass auf meinen kleinen Bruder auf“.

Bleibt abzuwarten, ob das Konzert in London abgesagt wird oder ob nur Nick Carter fehlt. Es ist natürlich auch möglich, dass die „Backstreet Boys“ vollständig auf der Bühne sein werden.