Hammer um Kult-Serie „24“: Produzent plaudert es selbst aus!

Neun Staffeln, über 200 Episoden, 20 Emmy-Auszeichnungen – die Action-Serie „24“ gehört zweifelsohne zu den größten TV-Erfolgen des 21. Jahrhunderts. Über 14 Jahre hinweg legte sich Kiefer Sutherland als Regierungsagent Jack Bauer mit allerlei finsteren Schurken an, die Terror-Anschlage auf die USA planten. Die erste Staffel, die nur zwei Monate nach dem 11. September 2001 ausgestrahlt wurde, traf dabei mehr als unfreiwillig exakt den Nerv von Millionen US-Bürgern.

Der Clou an der Serie: Jede Sendung erzählte die Ereignisse eines Tages in Echtzeit – 24 Stunden in 24 Folgen. Bauer hatte jeweils nur einen Tag und eine Nacht, um zahlreiche Menschenleben zu retten. Das ikonische Ticken des Countdowns zu Beginn und am Ende jeder Folge oder die Splitscreen-Parallelmontagen sind absoluter Kult.

Jetzt geht eine Nachricht um, die bei eingefleischten „24“-Fans für Schnappatmung sorgen dürfte!

„24“-Fans in heller Aufregung

Im Jahr 2008 gab es bereits einen ersten Versuch: Wegen des gigantischen Serien-Erfolgs entwickelten die Macher einen 90-minütigen „24“-TV-Spielfilm. In „24: Redemption“ muss Jack Bauer eine Gruppe Waisenkinder während eines Militärputsches in einer fiktiven afrikanischen Stadt sicher zur US-Botschaft geleiten – natürlich erneut in Echtzeit erzählt.

Und jetzt – zehn Jahre nach Kiefer Sutherlands letztem Einsatz als Jack Bauer – ist plötzlich sogar von einem „24“-Film fürs Kino die Rede!

Kommt Kiefer Sutherland zurück?

Produzent Brian Grazer, der an der Entwicklung von „24“ beteiligt war, plauderte in einem TV-Interview aus dem Nähkästchen – und ließ dabei die Bombe platzen. Als er über die kommenden Kino-Projekte seines Unternehmens „Imagine Entertainment“ sprach, erwähnte er plötzlich auch „’24‘ […], ein Film, den wir auf sehr interessante Weise mit Disney und Fox machen werden.“

Auch das gut informierte Magazin „Variety“ bestätigte nun, dass man bei den 20th Century Fox an einer Kino-Adaption von „24“ arbeite. Ob der mittlerweile 57-jährige Kiefer Sutherland als Jack Bauer zurückkehren wird, ist in dieser frühen Entwicklungsphase noch nicht abzusehen.

2017 wagte der US-Sender „Fox“ bereits eine Neuauflage ohne seinen Star – „24: Legacy“ sollte den jungen Eric Carter als neuen Helden etablieren. Doch das Reboot mit lediglich zwölf Episoden floppte, wurde nach nur einer Staffel wieder eingestampft.

Alle Staffeln von „24“ kannst du aktuell bei Disney+ und Joyn streamen.