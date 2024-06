Edeka-Aushang sorgt für großen Aufruhr! „Raff’ ich nicht“

Gerne greift man bei Supermärkten wie Edeka mal zu einem Energy-Drink. Bei manchen gelten sie als vermeintliche Wachmacher. Doch immer wieder wird vor den gesundheitlichen Risiken gewarnt. Besonders bei jüngeren Menschen können die Koffeinbomben Probleme machen.

Um darauf hinzuweisen, sollte eine Notiz an dem Drink-Regal Jugendlichen vom Konsum abhalten. Der vermutlich nur nett gemeinte Hinweis löste dabei heftige Diskussionen in den sozialen Medien aus.

Edeka-Hinweis wird wild diskutiert

Eine Edeka-Filiale hat sich etwas besonders einfallen lassen, um Jugendliche vom Konsum von Energy-Drinks abzuhalten. Am Regal für die Wachmacher wie Red Bull und Co. hängt ein Hinweisschild. Dieses weist junge Kunden darauf hin, dass Energy-Drinks erst an Jugendliche ab 16 Jahren abgegeben werden. Die Notiz schließt mit den Worten ab: „Liebe Kids, probiert doch mal unsere große Auswahl an Fruchtschorlen“.

++ Dazu interessant: Edeka, Kaufland und Co: Kaum einer weiß es – viele Kunden machen sich hier immer wieder strafbar ++

Der Aushang löste eine gewaltige Diskussion auf der Plattform Reddit aus. „Find’ ich sympathisch. Ich raff’ eh nicht, wieso die 12-jährigen Unmengen an Koffein brauchen“, kommentiert ein Nutzer. „Die neue Summer Edition schmeckt ja ohnehin ähnlich, wie Fassbrause Holunder. Fruchtschorlen haben zudem im Regelfall weniger Zucker als Energy, To-Go-Kaffee oder Cola & Co“, findet ein anderer.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andere fragen sich dagegen, was die Aktion soll: „Was interessiert den Verkäufer, was ein Kunde kauft?“ Auch liegt bei einer Person die Vermutung nahe, die Aktion „führt leider nur zu Diebstahl“.

Ein anderer Nutzer hat eine Theorie, warum die Drinks bei den jüngeren Leuten so beliebt sind: „Die meisten Jugendlichen trinken Energy, nicht für das Koffein, sondern weil es im Trend ist oder weil die den Geschmack mögen“.

So schädlich sind die Koffeinbomben

Durch ihren erhöhten Koffeingehalt stehen Energy-Drinks schon länger in der Kritik. Laut Verbraucherzentrale NRW kann ein überhöhter Konsum zu gesundheitlichen Risiken führen. Wer große Mengen davon trinkt, muss mit gesundheitlichen Problemen wie Bluthochdruck, Herzrasen und Übelkeit rechnen.

Mehr News:

Der Verbraucherschutz warnt, die Zuckerbomben sind besonders gefährlich, „wenn sie auf Partys mit alkoholhaltigen Getränken zusammen getrunken werden“. Das Koffein verschleiert nämlich die Wirkung des Alkohols.