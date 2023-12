Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen: Rentnerin mit bitterem Geständnis – „Kann sich das nicht mehr leisten“

Am Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen wurde in diesem Jahr mächtig an der Preisschraube gedreht. Das merken Besucher nicht nur bei den Glühwein-Buden, wo sie in diesem Jahr vier Euro und damit 50 Cent mehr als noch im Vorjahr zahlen müssen. Gerade bei beliebten Weihnachtsmarkt-Leckereien wie dem Flammlachs trifft sie in diesem Jahr beim Blick auf die Preise der Schlag (hier mehr dazu).

Wie viel können sich da noch Familien, Bürgergeld-Empfänger oder gar Rentner in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen gönnen? Eine Rentnerin hat im Gespräch mit der „WAZ“ jetzt Klartext besprochen und offenbart Bitteres.

Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen für Rentner unbezahlbar?

Auf dem Weihnachtsmarkt am Centro verlaufen sich auch in diesem Jahr wieder Jung und Alt, um sich gehörig in Weihnachtsstimmung zu bringen. Doch die Inflation hat hier merklich ihre Spuren hinterlassen, muss auch eine Rentnerin feststellen.

Weitere Weihnachtsmarkt-News aus NRW:

„Ein Rentner kann sich das nicht mehr leisten“, wird Marianne Dorgaten gegenüber der „WAZ“ deutlich. Mal eben einen Glühwein oder einen Reibekuchen gönnen – darüber müsse man als Rentner in diesem Jahr gut nachdenken. „Das ist schon ein stolzer Preis“, stellt die Seniorin so etwa am Reibekuchen-Stand fest. Früher hätte eine Portion hier gerade mal drei Euro gekostet. Davon könne man heute nur noch träumen.

Auch Familien trifft die Inflation hart

Aber nicht nur für Rentner wird der Weihnachtsmarkt-Besuch in Oberhausen in diesem Jahr zur Belastungsprobe. Auch Familien treffen die Auswirkungen der Inflation richtig hart. „Da waren ruckzuck hundert Euro weg“, offenbart so etwa ein Familienvater, der nach dem Geschenke-Shopping auch mal eben mit seiner Frau und seinen beiden Kindern über den Weihnachtsmarkt am Einkaufszentrum spazierte.

Was die Händler zu den gestiegenen Preisen auf dem Weihnachtsmarkt Centro Oberhausen sagen und warum uns die Inflation in diesem Jahr besonders schwer trifft, das liest du in diesem Artikel der „WAZ“.