Schlimmer Unfall mitten in Oberhausen! Am Sonntagnachmittag (16. Juli) krachte es gewaltig auf der Kirchhellener Straße. Gleich drei Autos waren in der Ruhrgebietsstadt in einen Unfall verwickelt.

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, den Unfallopfern zu helfen. Dabei gingen sie sogar bis ans Äußerste. Nun bleiben Fragen offen, wie es in Oberhausen zu diesem Unfall kommen konnte.

Oberhausen: Auto gerät in Gegenverkehr

Nach Angaben der Behörden ereignete sich der Unfall gegen 17.26 Uhr. Der Fahrer eines PKW sei aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn gedonnert. Dort kollidierte er frontal mit einem Fahrzeug.

++ Oberhausen: Neuer Kaufland kommt! Das müssen Anwohner wissen ++

In der Folge konnte ein drittes Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr hinten in eines der anderen beiden Fahrzeuge auf. Zwei der Fahrer verletzten sich leicht, konnten sich anschließend aber selbst aus ihren Wracks befreien.

Fahrer eingeklemmt – schweres Gerät benötigt

Der dritte Fahrer in Oberhausen hatte dagegen weniger Glück. Er wurde auf seinem Sitz eingeklemmt. Um ihn zu befreien, musste die Feuerwehr schweres technisches Gerät einsetzen. Alle drei Fahrer kamen anschließend ins Krankenhaus.

Versorgung und Unfall-Beseitigung nahmen knapp 60 Minuten in Anspruch, weshalb die Kirchhellener Straße für diese Zeit für den Verkehr gesperrt war. Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Details zum Hergang sind noch nicht bekannt.

Oberhausen: Autofahrer in Unfall verwickelt

Erst vor knapp einer Woche war ein ein Mann aus Oberhausen auf der A57 in einen Unfall verwickelt. Er überholte Fahrzeuge zunächst links und rechts, ehe er einen LKW touchierte und die Kontrolle über den Wagen verlor.

Hier bekommst du weitere Nachrichten:

Seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Allerdings war es ein anderes Detail, welches die Polizei anschließend fassungslos zurückließ. Mehr dazu erfährst du hier.