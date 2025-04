Oberhausen: Tier auf offener Straße angeschossen – „Verdammte Tierquäler“

Auch, wenn die meisten Menschen es nicht glauben möchten: Sinnlose Gewalt gegen wehrlose Tiere kommt immer wieder vor. In Oberhausen kam es jetzt zu einem besonders grausamen Fall – dort wurde auf eine Stadttaube geschossen!

Nur durch die Hilfe von Menschen konnte das Tier gerettet werden. Frust und Wut über die Aktion herrschen dennoch bei vielen Tierfreunden in Oberhausen.

Oberhausen: Taube schwer getroffen

Der Tierschutzverein Oberhausen macht die schockierende Geschichte der Taube öffentlich. Am Dienstag (15. April) schreibt der gemeinnützige Verein auf Facebook: „Tierquälerei in Oberhausen gibt es nicht? Oh doch…“

Die Stadttaube wurde demnach in der Nische eines Kellerfensters an der Unteren Marktstraße von Geschäftsleuten gefunden, die Mitarbeiter vom Stadttaubenprojekt informiert. Diese wiederum kamen, um das verletzte Tier zu holen. Erst in der Taubenklinik offenbarte sich, was der Stadttaube passiert war. „Die Ursache der Flugunfähigkeit und der sicherlich starken Schmerzen wurde klar, als das Röntgenbild in der Taubenklinik vorlag. Auf die Taube wurde geschossen und das Projektil steckte in ihr.“

Oberhausen: „Was für Abschaum einige Menschen sind“

Immerhin: Es gibt Hoffnung für das verletzte Tier. Wie der Tierschutzverein Oberhausen weiter erklärt, konnte das Projektil entfernt werden. Die Überlebenschancen der Taube stehen gut „und nach der Pflegephase kann sie wieder in die Freiheit entlassen werden.“

Trotz der guten Nachrichten sind viele Oberhausener fassungslos und wütend über das, was der Stadttaube geschehen ist. „Was für Abschaum einige Menschen sind. Anders kann ich es nicht schreiben“, „Ihr verdammten Tierquäler. Ihr seid Schlappschwänze, mehr nicht“, „So viele, die einfach mit Luftgewehren Tauben abknallen. Zum kotzen diese Monster“, sind nur einige der emotionalen Kommentare unter dem Beitrag. Andere danken dagegen auch den Mitarbeitern des Tierschutzvereins Oberhausen für ihre wertvolle Arbeit.