Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

Superwahljahr 2021: Diese Entscheidungen stehen an

Oberhausen: Politik-Hammer! Hajo Sommers will für DIESE Partei in den Bundestag

Das ist mal ein echter Politik-Hammer für Oberhausen!

Hajo Sommers ist ein Mann der klaren Kante. Bislang machte als langjähriger Präsident von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen und als Kleinkunst-Chef des Ebertbades in Oberhausen von sich reden. Jetzt zieht es Hajo Sommers in die Politik.

Oberhausen: Hajo Sommers will Bundestagsmandat für „Die Partei“

Aus Oberhausen soll es demnächst nach Berlin gehen - genauer gesagt in den Bundestag. Richtig gelesen...

Oberhausen: Hajo Sommers will für „Die Partei“ in den Bundestag. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Sommers wird für die Satire-Partei „Die Partei“ bei den Bundestagswahlen am 26. September kandidieren, berichtet die „WAZ“.

Direktkandidat für Oberhausen

Der 62-Jährige wird als Direktkandidat für den Wahlkreis Oberhausen/Wesel 3 (Dinslaken) antreten.

Am Samstag stimmten die Kreisverbände beider Städte auf einer virtuellen Versammlung einstimmig für den RWO-Präsidenten. Damit ist die Kandidatur nur noch Formsache.

Sommers will sich für Kultur und Sport stark machen

„Die Partei hat mich gefragt und ich habe nach einer Bedenkzeit Ja gesagt“, sagte der Kandidat der „WAZ“. Er wolle sich für Kultur und Sport stark machen, erklärt Sommers.

Bei der letzten Wahl 2017 holte „Die Partei“ ein Prozent der Zweitstimmen. Mit Sommers dürften zumindest in Oberhausen einige Neuwähler dazu kommen.

Was seine Verlobte, die Kabarettistin Gerburg Jahnke zu seiner Kandidatur sagt, kannst du HIER bei der WAZ lesen.

