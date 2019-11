Oberhausen: Massenschlägerei! Polizei sucht Fotos und Videos

Oberhausen. Es sind hässliche Szenen, die sich nach einem MMA-Kampf in Oberhausen am 9. November ereignet haben.

An jenem Samstag fand in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen in der Nähe des Centro eine Veranstaltung der Sportart Mixed Martial Arts (MMA) statt. Anschließend gingen bei der Polizei zahlreiche Notrufe ein: Dutzende Personen schlugen sich auf einem nahe gelegenen Parkplatz.

Oberhausen: Massenschlägerei nach MMA-Kampf

Die Beamten aus Oberhausen sowie aus den umliegenden Städten machten sich sofort auf den Weg zum Gelände an der Arenastraße/Alte Walz.

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten zahlreiche Beteiligte. Die Beamten konnten aber drei Tatverdächtige stellen, die bereits polizeibekannt sind. Bei ihnen handelt es sich um drei Männer aus Köln und Dortmund, die zwischen 23 und 28 Jahre alt sind. Die Polizei hat Pfefferspray eingesetzt, nahm sie vorläufig fest.

Polizei Oberhausen nimmt Tatverdächtige fest

Ein Tatverdächtiger hatte sich in einem Auto verbarrikadiert. Die Polizisten entglasten den Wagen, nahmen den 23-Jährigen ebenfalls fest.

Nun hat die Kommission „EK Rampe“ der Polizei Oberhausen die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand könnte es sich bei den Tatverdächtigen um Gewalttäter aus der Hooligan-Szene handeln.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen sucht die Polizei in ganz Nordrhein-Westfalen nach Zeugen und bittet um Hilfe.

Hast du Videos oder Fotos der Schlägerei, den Beteiligten oder deren Autos gemacht?

Kannst du Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Beteiligten geben?

Polizei sucht Zeugen - kannst du Hinweise geben?

Dann melde dich bitte bei der Ermittlungskommission Rampe unter der Telefonnummer 0208/8260 oder schreibe eine E-Mail an ek-rampe.oberhausen@polizei.nrw.de.

Außerdem hat die Polizei ein Hinweisportal aktiviert. Fotos und Videos der Massenschlägerei kannst du den Ermittlern dort zur Verfügung stellen. (cs)