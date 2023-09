Oberhausen baut Innenstadt um – an DIESEN Anblick musst du dich bald gewöhnen

Auf der Marktstraße in der Oberhausener Innenstadt steht eine große Änderung bevor!

Offenbar sah die Stadt viele Mängel in puncto Besucherfreundlichkeit und Optik – und will die Marktstraße in Oberhausen entsprechend aufwerten. Wie die „WAZ“ berichtet, dürften die Kunden sogar mitentscheiden, wie das ganze Projekt künftig aussehen soll.

Oberhausen: Marktstraße bald verändert

Beim Stadtbummel durch Oberhausen kurz hinsitzen, verschnaufen, ein Käffchen schlürfen? Gar nicht so einfach. Wie die „WAZ“ berichtet, ist das Angebot von Sitzbänken auf der Markstraße in Oberhausen … ausbaufähig. Und genau deshalb wird es jetzt auch ausgebaut.

Bereits im Herbst 2020 dürften die Oberhausener abstimmen, wie die neuen Sitzbänke für die Innenstadt aussehen sollten. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Auswertung der Umfrage und eine eventuelle Umsetzung der Pläne lange auf sich warten lassen.

800 Euro pro neuer Sitzbank

Mit einer Mehrheit von 45 Prozent hat sich ein ganz bestimmtes Modell Bank den ersten Platz gesichert. Hohe Rückenlehne, breite Sitzfläche, beides aus dunklem Holz – so beschreibt Stadtsprecher Helling die neuen Sitzmöbel. Kostenpunkt pro Bank: 800 Euro.

Mehr News:

Ein Foto der neuen Sitzbänke und mehr Details zu den Umbauplänen für die Marktstraße kannst du bei der „WAZ“ nachlesen <<<