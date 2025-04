Die Höhner in Oberhausen: So hast du die Kult-Kölner noch nie gesehen

Ob „Viva Colonia“ oder auch „Steh auf, mach laut!“ – die Höhner sind in NRW bekannt wie ein bunter Hund. Sie sind aber nicht nur für ihre kölsche Karnevalsmusik berühmt, sondern vor allem auch für ihre Lieder zur Handball (2007)- und Fußball (2014)-Weltmeisterschaft.

Jetzt bereiten sie sich auf ein neues Gastspiel in Oberhausen vor. Doch so haben viele die kölsche Band noch nie gesehen.

„Höhner Rock and Roll Cirus 2025“ in Oberhausen

Sie werden nämlich bald in einem Zirkus auftreten! Die Rede ist allerdings nicht vom bekannten „Circus-Theater“ von Roncalli, das noch bis zum 6. April 2025 im Centro Oberhausen für Unterhaltung sorgen wird. Die Rede ist vielmehr vom „Höhner Rock and Roll Cirus 2025“. Dieser wird in demnächst seine Manege am Westfield Centro aufschlagen.

Beim Zirkusprogramm „Vivace!“ fliegen vom 9. bis 18. Mai 2025 Artisten durch die Luft, Akrobaten sorgen für Begeisterung – und das Beste: Die Band spielt live den Soundtrack dazu. Doch damit nicht genug.

„Das wird ein bärenstarkes Programm mit ganz viel Gänsehautgefühlen“, verspricht auch die Band aus Köln. Und damit könnte sie Recht haben. Immerhin ist geplant, dass Jens Streifling auf dem Todesrad des Duo Vanegas balanciert und dazu Saxophon spielt, während der belgische Pantomime Olivier Taquin als „Automatenmann“ Patrick Lück zum Grinsen und Schwitzen bringen wird. Kurzum: Die Höhner zeigen sich von einer Seite, welche die Fans noch nie gesehen haben.

Nur zwölf Vorstellungen in Oberhausen

Das Gastspiel im Zirkuszelt am Westfield Centro mit zwölf Vorstellungen, darunter zwei Familienshows, ist zugleich die Dernière dieses Circusprogramms, das im Herbst 2022 in Mönchengladbach Premiere feierte. „Danach wird es diese Produktion nicht mehr geben“, offenbaren auch die Höhner.

Eines ist damit sicher: Fans sollten sich jetzt schnell Karten sichern. Tickets sind bereits erhältlich – die Preise variieren dabei je nach Kategorie und reichen bis zu 69,90 Euro.