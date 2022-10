Oberhausen: Polizei fasst Auto-Dieb (17) nach Flucht – was er Beamten auftischt, ist dreist

Übel, was sich ein Jugendlicher in Oberhausen beziehungsweise Essen erlaubt hat…

Erst stahl der 17-Jährige in Essen ein Auto, dann wurde er von der Polizei in Oberhausen nach einer Flucht gestellt. Anschließend tischte er den Beamten eine unglaubliche Geschichte auf.

Jugendlicher ohne Führerschein in Oberhausen unterwegs

Laut Polizei Oberhausen zog ein Renault Twingo, das ohne Licht unterwegs war, am 3. Oktober auf der Kreuzung Mülheimer Straße / Danziger Straße die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich. Als die Beamten versuchten das Fahrzeug anzuhalten, ergriff der Fahrer die Flucht.

Nur wenige Meter weiter krachte er auf der Gewerkschaftsstraße in einen geparkten Jeep (etwa 2.500 Euro Schaden). Die Polizisten verhinderten eine erneute Flucht. Mit Handschellen gesichert fanden sich Fahrer und Beifahrer schon wenig später zur Sachverhaltsklärung auf der Polizeiwache wieder.

Eine Flucht in Oberhausen endete mit einem Unfall. Foto: Polizei Oberhausen

Bei dem 17-Jährigen wurde durch einen Alkoholtest auch noch eine erhöhte Atemalkoholkonzentration festgestellt. Zudem bemerkten die Polizisten typische Anzeichen von Drogenkonsum, was wiederum die Entnahme von Blutproben zur Folge hatte.

17-Jähirger tischt Beamten DIESE Geschichte auf

Der Jugendliche gab an, dass das Ganze am vorherigen Abend in Essen-Frohnhausen begonnen habe. Dort habe er den Schlüssel zum Auto „gefunden“ und letztendlich auch das dazugehörige Fahrzeug ausfindig machen können.

Nachdem er mit dem Wagen etwas umhergefahren sei, habe er zufällig einen Bekannten getroffen, der zu ihm in das Auto stieg. Dann seien sie nach Oberhausen gefahren.

Die Polizisten stellten den gestohlenen und durch den Unfall stark beschädigte Renault (6.000 Euro Schaden) sowie alle bei den beiden Tatverdächtigen aufgefundenen Wertsachen sicher. Für den Fahrzeugdiebstahl, das Fahren ohne Führerschein, die Straßenverkehrsgefährdung und alle weiteren relevanten Verstöße werden sie sich aber wohl schon bald verantworten müssen.