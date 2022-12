Centro Oberhausen: Ausgerechnet jetzt! Neuer Laden führt Kunden in Versuchung

Das neue Jahr steht vor der Tür – und mit ihm auch die guten Vorsätze! Besonders beliebt: Mehr Sport treiben, mehr auf die Gesundheit achten, eine bessere Fitness bekommen, weniger Zucker essen oder abnehmen. Doch mit DIESER Neueröffnung führt das Centro Oberhausen seine Kunden jetzt ganz schön in Versuchung…

Viele haben an Weihnachten ordentlich zugelangt: Ein guter Rinderbraten hier, ein Schoko-Weihnachtsmann da – da sind auch mal gut und gerne zwei, drei Kilo mehr auf der Waage nach den Feiertagen. Und dann ist dann jetzt auch noch Neujahr, wo viele sich sowieso zum Vorsatz nehmen, weniger und gesünder zu Essen – und ausgerechnet jetzt eröffnet im Centro Oberhausen ein neuer Laden für echte Naschkatzen!

Centro Oberhausen: Royal Donuts zieht ein

Royal Donuts ist in das Einkaufszentrum eingezogen! Das gab das Centro auf seinem Instagram-Account bekannt. „Wir begrüßen ein neues und süßes Highlight bei uns in der Mall, Royal Donuts! Neben verschiedenen fruchtigen und schokoladigen Donuts bietet der neue Store auch Bubble Milk Tea – was eine leckere Mischung. Ihr findet Royal Donuts im Erdgeschoss auf dem Weg zur Coca-Cola Oase. Guten Hunger!“, heißt es in dem Instagram-Beitrag.

Doch diese Ankündigung kommt nicht bei allen gut an. „Kalorienbombe“, schreibt beispielsweise ein User unter dem Beitrag. Eine Frau findet: „Der Donut-Hype ist längst vorbei“. Na, wer da wohl die guten Neujahrvorsätze über Bord wirft?