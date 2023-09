Centro Oberhausen lockt Kunden mit Mega-Aktion – SIE jubeln

Da wird beim Centro Oberhausen vor Glück geschrien! Das Centro Oberhausen gehört zu den beliebtesten Einkaufszentren im Ruhrgebiet. Jetzt kommt eine besondere Aktion ins Haus: Am 24. September kommt der Flohmarkt „Mädchenklamotte“ nach Oberhausen. Das kündigt das Social-Media-Team des Centro auf Facebook an.

Dabei werden Secondhand-Klamotten verkauft – „in jeder Größe, für jedes Alter sowie Accessoires, Schuhe und Schmuck“, verspricht der Einkaufstempel. Es gebe Klamotten, die es „nicht von der Stange zu kaufen“ gebe. Man könne sich zudem mit anderen Mode-Begeisterten austauschen.

Centro Oberhausen lockt Kunden mit Mega-Aktion

Stattfinden soll der Flohmarkt im Erdgeschoss von 11 bis 16 Uhr. Das Centro Oberhausen trifft damit den Nerv der Zeit, denn rund drei Viertel der Deutschen achten beim Einkaufen verstärkt auf Nachhaltigkeit. Immer mehr Modegeschäfte (C&A, Guess, Jack Wolfskin, Tom Tailor) im Centro bieten nachhaltige Kollektionen und nachhaltige Produkte.

Derweil weist das Team des Einkaufszentrums darauf hin, dass man schon beim Shoppen einiges in Sachen Nachhaltigkeit machen kann. So seien Mehrwegbecher die bessere Alternative für unterwegs, sollen Einwegbecher ersetzen. Zudem können mitgebrachte Mehrweg-Becher in den Restaurants und Cafes im Centro befüllt werden.

Einkaufszentrum weist auf nachhaltiges Shopping hin

Wichtig auch: Beim Einkaufen sollte man auf wiederverwendbare Taschen setzen. Beispielsweise könne man einen eigenen Beutel mitbringen. Generell könne man im Centro etliche Produkte finden, die nachhaltig und ressourcenschonend sind.