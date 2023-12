Centro Oberhausen: Nichts für schwache Nerven! DAS gab’s noch nie an der Promenade

Na, das ist wahrlich nichts für schwache Nerven! Das Centro Oberhausen gehört zu den beliebtesten Einkaufszentren im Ruhrgebiet, lockt täglich tausende Kunden an. Logisch, dass man dort auch gut essen kann. Doch nicht nur „gut“, sondern auch „luftig“. Konkret: An der Promenade des Centro Oberhausen kann man neuerdings auch essen – in 55 Metern Höhe!

Denn seit Dezember können Kunden und Touristen in den Gondeln des Riesenrads „Eye 55“ einen „Hochgenuss am Himmel“ genießen. Es gibt dabei ein ausgiebiges Sektfrühstück – der Genuss der Skyline von Oberhausen inklusive.

Centro Oberhausen: Nichts für schwache Nerven!

Auf seiner Homepage gibt das „Eye 55“ bekannt, dass das Erlebnis ein „exquisites Frühstück“ beinhaltet. Es gibt Kaffee, Croissants, Sekt und eine Auswahl an frischen Brötchen, Aufschnitten und regionale Käsespezialitäten. Das Centro Oberhausen punktet jetzt in der Vorweihnachtszeit also nicht nur mit den vielen Shops, sondern auch mit einer krassen Location.

Wer will, kann sich statt eines Frühstücks sogar ein Drei-Gänge-Menü bestellen. Dahinter stecken neben Betreiber Thomas Meyer auch TV-Koch Stefan Opgen-Rhein und RWO-Stadionwirt Sebastian Vogt. Eine Fahrt mit der Frühstücksgondel dauert 60 Minuten – genug Zeit also, um in Ruhe zu essen.

Mehr News:

Essen über den Wolken kostet

Doch einen Haken hat das Event dennoch: Zum einen ist es bis zum 7. Januar 2024 begrenzt. Zum anderen kostet der Spaß in luftiger Höhe was: Ein Sektfrühstück kostet 99,99 Euro, das Drei-Gänge-Menü fängt erst ab 119 Euro an. Tiefe Taschen braucht man also auch…