Rhein-Ruhr-Zentrum: Wachmann macht beunruhigende Entdeckung – und ruft sofort die Polizei

Na, da hatte ein Duo keinen Durchblick mehr! Am Montag (28. August) bemerkte ein Wachmann (40) im Rhein-Ruhr-Zentrum zwei Männer in einem Augenoptikergeschäft, die alles, nur keine Kunden waren. Gegen 2 Uhr in der Nacht sah er, wie sie zahlreiche Brillen im Rhein-Ruhr-Zentrum in Koffer packten.

Der Wachmann rief sofort die Polizei. Und das hatten das Diebes-Duo wohl nicht mitbekommen, denn in aller Seelenruhe machten sie mit ihrem Klau-Orgie weiter, während die Polizei bereits anrückte.

Rhein-Ruhr-Zentrum: Wachmann macht beunruhigende Entdeckung

Beide wurden sofort festgenommen, das Diebeswerkzeug zudem sichergestellt. Doch nicht nur der Optiker war Opfer der Verbrecher. Auch zwei angrenzende Geschäfte für Taschen und Schreibwaren wurden vom Duo ausgenommen.

Besonders dreist: An den Koffern, die zum Transport des Diebesgutes genutzt werden sollten, waren die Preisschilder noch befestigt – wurden also selber geklaut!

Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls

Wie die Polizei Essen mitteilt, handelt es sich bei den Männern um einen 63-Jährigen und einen 48-Jährigen. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde die Alarmanlage lahm gelegt, nur so konnten sie unbemerkt in die Geschäfte eindringen.

Beide wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.