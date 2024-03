Mülheim: Weiße Flotte macht es offiziell – schon bald ist es so weit

Fans der Weißen Flotte aus Mülheim aufgepasst! Die Verantwortlichen haben es jetzt offiziell gemacht. Schon bald wird es so weit sein.

So langsam, aber sicher kommen die ersten Sonnenstrahlen am Himmel von Mülheim durch und die Temperaturen werden wieder wärmer – der Frühling steht vor der Tür. Auch die Weiße Flotte Mülheim startet in die wärmere Jahreszeit.

Mülheim: Das sind die Termine für die Weiße Flotte

An Bord geht es erstmals in der Saison zu den Osterfahrten zwischen Wasserbahnhof Essen-Kettwig vom 29. März (Karfreitag) bis 1. April (Ostermontag), wie die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH in einer Pressemitteilung bekannt gab. Die genauen Zeiten der Linienfahrten an diesen Tagen sind um 10, 12, 14, 16 und 18 Uhr. Dann legt das Schiff am Wasserbahnhof ab.

Wichtig für Passagiere: Die Osterfahrten können nur als Hin- und Rückfahrt ab Mülheim-Wasserbahnhof gebucht werden. Ein Zu- und Ausstieg an anderen Anlegern (zum Beispiel Kettwig-Unterwasser) ist aus technischen Gründen nicht möglich.

Weiße Flotte Mülheim: Hauptsaison beginnt am 20. April

Nach Ostern gilt dann zunächst der Fahrplan der Vorsaison (vom 13. bis 19. April): Ab Wasserbahnhof kannst du täglich um 11, 13 und 15 Uhr nach Kettwig und von Kettwig bis Wasserbahnhof um 12, 14 und 16. Uhr. Die Hauptsaison beginnt am 20. April und endet am 13. Oktober.

Das Frühjahrsprogramm bietet insgesamt 17 Tageskreuzfahrten, darunter auch Neuheiten wie das Familienfrühstück (7. April), der Feiertagsbrunch (1. Mai), die Charts-Party (3. Mai), „Xanten wir kommen“ (25. Mai) und „Back to the 80s/90s“ (8. Juni).