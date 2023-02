Mülheim: Dramatischer Unfall ++ Auto droht abzurutschen ++ Hubschrauber im Einsatz

Die Feuerwehr Mülheim ist am Dienstag (14. Februar) auf den Straßen im Dauereinsatz gewesen. Zwischen dem Nachmittag und dem frühen Abend mussten die Einsatzkräfte gleich zwei Mal auf die A40 ausrücken. Bei einem weiteren Unfall in Mülheim forderten die Einsatzkräfte sogar einen Hubschrauber an.

Wie es zu dem Unglück im Stadtteil Styrum kommen konnte, ist bislang unklar. Fest steht: Der Wagen lag gegen 16.45 Uhr auf dem Dach und drohte einen Abhang neben der Moritzstraße hinunterzurutschen. Das Unfallopfer war in seinem Auto eingeschlossen. Ersthelfer erkannten die dramatische Lage und stemmten sich gemeinsam mit der Polizei am Abhang gegen den Wagen.

Mülheim: Hubschrauber-Einsatz nach schwerem Unfall

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr ankamen, sicherten sie den Unfallwagen mittels Seilwinden und Stützensystemen. Danach versuchten die Retter an das Unfallopfer zu gelangen. Weil unklar war, wie schwer der Mann verletzt war, alarmierten die Einsatzkräfte einen Rettungshubschrauber.

Schließlich gelang es den Einsatzkräften die Tür zum Fahrzeug zu entfernen und den Fahrer zu befreien. Nach einer ersten Untersuchung war klar, dass er sich nach Angaben der Feuerwehr Mülheim „nur“ mittelschwer verletzt hatte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Mülheim musste einen Fahrer aus diesem Wrack befreien. Foto: Feuerwehr Mülheim

A40-Unfälle in Mülheim

Zuvor wurde die Feuerwehr bereits gegen 14.20 Uhr zur A40 in Fahrtrichtung Essen gerufen. Auf Höhe der Auffahrt Mülheim-Heimaterde hatte es gekracht. Dort waren drei Autos in einen Unfall involviert. Eine der drei Unfallopfer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Polizei die Autobahn kurzfristig sperren.

Gegen 19.20 Uhr musste die Feuerwehr erneut zur A40 ausrücken. Dieses Mal waren zwei Autos auf Höhe der Ausfahrt Mülheim Dümpten kollidiert. Fünf Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Auch in diesem Fall musste der Ruhrschnellweg Richtung Essen gesperrt werden – dieses Mal eine Stunde lang.

A40-Einsatz für die Feuerwehr Mülheim. Foto: Feuerwehr Mülheim

Die Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.