Mülheim: Mann öffnet Stromrechnung und fällt vom Glauben ab – „Mir fehlen die Worte“

Die Energiepreise kennen aktuell nur eine Richtung: Steil nach oben. Viele Verbraucher fragen sich: Wer soll das noch bezahlen? Auch ein Mann aus Mülheim fiel beim Öffnen seiner Stromrechnung komplett vom Glauben ab.

Nicht nur die Gaspreise explodieren. Auch Strom wird immer teurer. Der Gang zum Briefkasten wird deswegen für viele Menschen derzeit zur absoluten Tortur. Ein Mann aus Mülheim bekam jetzt beim Öffnen der Post einen absoluten Schock: Seine Stromkosten schießen eklatant in die Höhe.

Mülheim: Mann teilt Stromkosten in Facebook-Gruppe

Seinen Unmut darüber teilte der Mann in einer Mülheimer Facebook-Gruppe – inklusive Foto der Rechnung. „Die Post ist da. Mir fehlen echt die Worte grade. Unglaublich“, schreibt er dazu. 1,79 Euro wird sein Strom pro Kilowattstunde künftig kosten.

„Wir haben natürlich sofort den Vertrag gekündigt und die Kündigungsbestätigung bekommen. Kurioserweise stand in dem Schreiben: ‚Dürfen wir die Gründe wissen, warum Sie kündigen, weil wir das schade finden‘. Ich meine, kann man sich ja ausmalen bei einem Kilowatt-Preis von 1,79 Euro. Der Grund erklärt sich da von selbst“, sagt der Mann gegenüber DER WESTEN.

Diese Stromkostenerhöhung lies einen Mann aus Mülheim vom Glauben abfallen. Foto: Zschocke

Mülheim: Anwohner sind bei dem Anblick des Briefes fassungslos

Unter dem Beitrag äußern sich einige Mülheimer zu der Thematik: „Also der Anstieg des Strompreises ist ja schon eine bodenlose Frechheit in der Größenordnung. Aber warum muss der Grundpreis auch noch stark steigen auf fast das Dreifache?“, fragt sich ein Facebook-Nutzer.

Mehr aus der Stadt: Mülheim: Wut über „Fridays for Future“ und Querdenker – „Hirnmasse anwerfen“

„Wow, wer kann das noch bezahlen“, kommentiert ein weiterer Mann. Eine Frau meint: „Machen viele Anbieter aktuell so, um Kunden loszuwerden. Wende dich am Besten an deinen Grundversorger, da kriegst du noch einen halbwegs vernünftigen Tarif“. Man darf gespannt sein, wie hoch die Energiepreise noch werden.