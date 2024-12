Mülheim: Mama Kathrin plötzlich unheilbar krank – ihre Familie hat eine dringende Bitte

Von einem Tag auf den anderen geriet die Welt einer kleinen Familie aus Mülheim an der Ruhr aus den Fugen. Dabei war das Leben von Kathrin (38), ihrem Mann Marc sowie den beiden Kindern Emil (8) und Greta (6) voller Glück und schöner Erinnerungen.

Doch im August erlitt die 38-Jährige einen Krampfanfall – der Beginn einer schlimmen Diagnose. Jetzt braucht die Familie dringend Hilfe.

Mülheim: Erst Schlaganfall, dann Krebs – Mutter erkrankt schwer

Denn wie sich herausstellt, hat Kathrin ein Glioblastom Grad 4, also einen aggressiv wachsenden und unheilbaren Hirntumor. Deshalb wird sie Anfang Oktober ein erstes Mal in der Uniklinik Essen operiert. Ende Oktober erfolgt eine weitere schwere Operation, wie der Bruder der Erkrankten auf Facebook berichtet. Bei dieser erlitt Kathrin einen Schlaganfall. Sie ist seitdem linksseitig an Arm und Bein eingeschränkt.

Durch die schwere Erkrankung und die Folgen des Schlaganfalls ist Kathrin inzwischen nicht mehr in der Lage, ihren Alltag alleine zu bewältigen. Sowohl ihr körperlicher Gesundheitszustand als auch die damit verbundene Bewegungseinschränkung beherrschen derzeit das Leben der kleinen Familie aus Mülheim. Hinzu kommen die ambulante Chemo- und Bestrahlungstherapie. Doch damit nicht genug: Auch die Kosten für die täglichen Krankentransporte, Hilfsmittel, Zuzahlungen etc. sind eine Bürde.

Kathrin aus Mülheim: User wollen kranker Mutter helfen

Genau deswegen benötigt die Familie jetzt finanzielle Unterstützung. So heißt es in einem Spendenaufruf auf Facebook: „Jeder Cent hilft und vielleicht schaffen wir es, zumindest diese Last von ihnen zu nehmen. Eventuell ermöglicht Eure Spende es, dass Marc seine Arbeitszeit reduzieren kann und die Familie den größtmöglichen Umfang an gemeinsamer Zeit bekommt.“

Da war die Welt noch in Ordnung: Kathrin aus Mülheim mit ihren Kindern Emil (8) und Greta (6). Foto: Daniel Dreier

Und prompt kommentieren zahlreiche User, dass sie der Familie finanziell gerne unter die Arme greifen. So schrieb ein Nutzer: „Danke, dass ich helfen darf! Hoffentlich kommt viel zusammen! Wünsche Euch viel Kraft!“ Auch ein anderer Nutzer textet: „Selbstverständlich helfen wir. Auch ich drücke fest die Daumen, dass sie noch viel Zeit lebenswert und glücklich mit ihrer Familie verbringen kann.“

Wer nun auch finanziell helfen möchte, der kann etwas an folgenden Kontoverbindung überweisen:

Polizeistiftung David + Goliath

Sparkasse Mülheim an der Ruhr

IBAN: DE57 3625 0000 0300 1420 01

BIC: SPMHDE3EXXX

Verwendungszweck: TEAM KATI

Die Spende wird direkt an Kathrins Familie weitergeleitet.