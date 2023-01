Mülheim: Autofahrer fährt Junge (10) an – und macht sich danach aus dem Staub

Es ist ein Szenario, vor dem man sich als Autofahrer fürchtet. Einen Unfall und dann auch noch mit Personenschaden – will man nicht erleben. Kaum auszumalen, wie es einem in so einer Situation geht. Was man im Stress und im Schock gar nicht machen sollte: Gas geben und weg fahren. So nun geschehen in Mülheim.

Dort erwischte ein Unbekannter einen Jungen (10), der leichte Verletzungen davon trug. Doch statt dem Kleinen zu helfen, drückte der Autofahrer aufs Gaspedal und verschwand im Mülheimer Straßennetz.

Mülheim: Junge geht nach Kollision zu Boden

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagmorgen (16. Januar). Gegen 7.10 Uhr ereignete sich an der Saarner Straße/Broicher Waldweg ein Verkehrsunfall. Der Junge war gerade gemeinsam mit seinem Freund auf dem Weg zur Schule, als beide die Straße überquerten.

Dann passierte es. Ein Wagen näherte sich aus Richtung Saarn kommend. Die beiden Schüler aus Mülheim hatten eigentlich eine grüne Ampel, doch der Autofahrer kreuzte ihr Weg dennoch. Dabei touchierte er den 10-Jährigen, der daraufhin zu Boden ging.

Junge leicht verletzt

Leichte Verletzungen bei dem jungen Unfallopfer aus Mülheim waren die Folge. Sein Freund trug keine Schäden davon. Er konnte sich durch einen Sprung nach hinten aus der Schusslinie bringen und sich vor dem Pkw retten.

Mehr News:

Der Fahrer des Wagens kümmerte sein Versehen allerdings wenig. Er drückte aufs Gaspedal und flüchtete vom Unfallort. Jetzt ermittelt die Polizei und versucht den unbekannten Täter zu finden.

Mülheim: Täter und Auto verschollen

Die örtliche Polizei sucht nach Hinweisen, die zur Identifizierung beitragen können. Gesucht wird nach einem grauen Pkw. Dieser entfernte sich allerdings in unbekannte Richtung, was die Ermittlungen schwierig gestaltet. Wer etwas gesehen hat oder etwas weiß, kann sich bei der Polizei Mülheim unter der 0201 8290 melden.